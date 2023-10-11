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Габариты машины позволяют парковаться поперек — все равно эвакуируют?

Глава Госавтоинспекции разъяснил ситуацию с нестандартной парковкой

Как инспекторы ГИБДД будут определять неисправность на дороге

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Эвакуировали мой Smart за то, что стоял не вдоль, а поперек дороги. Длина машины – 2,7 метра, такая же ширина у грузовика. Это законно?

Алексей, г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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– По общему правилу, сформулированному в пункте 12.2 ПДД, при остановке или стоянке ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Парковка под углом к краю проезжей части возможна только в случае, если это предписывает сочетание дорожного знака 6.4 с одной из табличек 8.6.4–8.6.9 и линии дорожной разметки, а также допускает конфигурация (местное уширение) проезжей части.

Ответственность за нарушение данного требования может наступить по части 4 (в Москве и Санкт-Петербурге – по части 6) статьи 12.19 КоАП РФ. 

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Данное правонарушение также является основанием для задержания транспортного средства в соответствии с частью 1 статьи 27.13 КоАП РФ.

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