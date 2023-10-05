Притерся к стоянке для инвалидов — эвакуировали и оштрафовали. Я не согласен!

«За рулем» получил на претензию читателя официальный ответ главы Госавтоинспекции Михаила Черникова.

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Припарковался на свободном парковочном месте, но левым бортом немного залез на соседнее инвалидное место. При этом саму парковку оплатил. В итоге машину эвакуировали и выписали штраф за парковку на инвалидном месте. Насколько законно такое решение ГИБДД ЦАО Москвы?

Сергей Иванович, г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– На основе приведенного вами описания всесторонне оценить законность действий сотрудников Госавтоинспекции не берусь.

Это можно было бы сделать в рамках рассмотрения жалобы, поданной в установленном порядке вышестоящему должностному лицу. Но, как представляется, раз вы не отрицаете факта частичного размещения вашего транспортного средства на парковочном месте для инвалидов, то оснований для отмены постановления о привлечении к ответственности по части 2 статьи 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, не вижу.

Задержание транспортного средства, вероятно, также было применено на законных основаниях, установленных частью 1 статьи 27.13 КоАП РФ.

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Фото: АГН «Москва» и «За рулем»