Притерся к стоянке для инвалидов — эвакуировали и оштрафовали. Я не согласен!
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Припарковался на свободном парковочном месте, но левым бортом немного залез на соседнее инвалидное место. При этом саму парковку оплатил. В итоге машину эвакуировали и выписали штраф за парковку на инвалидном месте. Насколько законно такое решение ГИБДД ЦАО Москвы?
Сергей Иванович, г. Москва
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– На основе приведенного вами описания всесторонне оценить законность действий сотрудников Госавтоинспекции не берусь.
Это можно было бы сделать в рамках рассмотрения жалобы, поданной в установленном порядке вышестоящему должностному лицу. Но, как представляется, раз вы не отрицаете факта частичного размещения вашего транспортного средства на парковочном месте для инвалидов, то оснований для отмены постановления о привлечении к ответственности по части 2 статьи 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, не вижу.
Задержание транспортного средства, вероятно, также было применено на законных основаниях, установленных частью 1 статьи 27.13 КоАП РФ.
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Фото: АГН «Москва» и «За рулем»
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