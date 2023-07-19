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Автомобили этой категории запретят перемещать на штрафстоянку

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В Госдуме предлагают запретить перемещение авто со знаком «Инвалид» на штрафстоянку. Депутат Ярослав Нилов считает, что такой автомобиль, пусть даже нарушивший ПДД, надо перемещать в ближайшее место, где он не будет создавать препятствия для других участников движения и пешеходов.

В пояснительной записке к законопроекту Нилов отметил, что нередко граждане сталкиваются с тем, что дорожные знаки устанавливаются с нарушением ГОСТа, противоречат друг другу или разметке, которая, например, весной может отсутствовать.

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При этом для граждан, имеющих статус лица с ограниченными возможностями, «вызволение» своего автомобиля со штрафстоянки объективно бывает крайне затруднительно и дорогостояще.

«Также необходимо учитывать, что некоторые лица не могут свободно передвигаться без своего транспортного средства, в связи с чем задержание их транспортного средства может повлечь за собой и физические страдания для такой категории граждан», — отмечается в документе.

Источник: RT

Фото: АГН «Москва»

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