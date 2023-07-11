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Водителей хотят уведомлять по СМС об эвакуации авто

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У водителей появился шанс сохранить свои нервы и деньги: правительству предложено на законодательном уровне закрепить обязанность эвакуаторщиков уведомлять о планируемом перемещении автомобиля на штрафстоянку. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков считает, что сделать это можно посредством СМС-предупреждения за 10 минут до погрузки авто.

Он предлагает внести новое положение в статью 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (задержание транспортного средства).

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Парламентарий отметил, что «культуру вождения нужно воспитывать не только штрафами и угрозами». По его мнению, у водителя должна быть возможность вернуться к автомобилю и переставить его в другое место.

«Только в Москве каждый день эвакуируют по 650-750 машин, а иногда под тысячу. Ладно бы делали это цивилизованно – но машину просто молча увозят на штрафстоянку. Это неуважение к людям», – считает Даванков.

Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos

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