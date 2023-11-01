«За рулем» в ноябре: что возить в багажнике зимой? Аптечка нужна?
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» № 11/2023 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Когда прикроют параллельный импорт автомобилей
- Закон о такси: или тарифы вырастут, или таксисты разорятся
- Инициативы журнала «За рулем»: предлагаем облегчить жизнь автомобилистов!
- Москвич 6, Skoda Kodiaq и другие новинки
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Лада Веста Спортлайн – супершасси с мотором от Гранты
- BAIC U5 Plus во многом лучше, чем Kaiyi E5
- Jaecoo J7 – новый бренд, новая модель
- Кроссовер Jetour X70 Plus – для путешественников?
- Рамный кабриолет BAIC BJ40
- Минивэн Volkswagen Multivan седьмого поколения
- Седан Omoda S5 GT – чем заряжен?
ЗР АКТИВ
- Закон о гаражных объединениях: теперь в ГСК будет порядок?
- Аптечка, огнетушитель, жилет – нужны или нет
ЗР ТЕСТ
- Полный привод! Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro или Haval F7?
ЗР ЭКСПЕРТ
- Большая экспертиза ЗР. Шаровые опоры для Лады – много брака!
- Силиконовые смазки для дверных проемов и не только
- Зима: что возить в багажнике помимо домкрата
- Конденсаторные бустеры: есть ли от них толк
- Как это устроено? Система «старт-стоп»
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки. Chevrolet Cruze – простой и без проблем
- Выбираем б/у: Peugeot 3008; Toyota Vitz; Mercedes-Benz GLA
- Вторичка: надежные машины за 500 тысяч рублей
- Парк ЗР: Volkswagen Caddy Maxi после 230 000 км
А также:
- Послевоенный ЯАЗ-210: что у него общего с американскими грузовиками?
- BMW 1502 из той поры, когда мы ездили на Москвичах и Жигулях
- Полная история представительского автомобиля ГАЗ-12 ЗИМ
- Самый дешевый импортный пикап JAC Т8 Pro
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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