Почему «слуги народа» не могут ездить на Аурусах

«За рулем» объяснил, реально ли пересадить депутатов в РФ на Ладу Гранту

Читатель «За рулем» хочет узнать:

— Опять говорят про замену депутатских иномарок на отечественные автомобили. А не получится ли так, что каждому потребуется Аурус, а не Гранта?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, редактор:

— Не получится. При годовом выпуске в несколько сотен штук Аурусов на всех просто не хватит, а планы выпускать тысячи машин в год мне видятся эфемерными. Более правдоподобные варианты – Москвич или Evolute. Формально это автомобили отечественных марок, не придерешься.

А в более широком смысле отечественными автомобилями можно считать все те, что собирают на российских заводах. Например, линейка марки Haval, выпускаемая в Туле, в состоянии удовлетворить запросы чиновников разных уровней.

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Фото: Кадр из шоу ТНТ «Наша Раша»