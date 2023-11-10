Почему «слуги народа» не могут ездить на Аурусах
Читатель «За рулем» хочет узнать:
— Опять говорят про замену депутатских иномарок на отечественные автомобили. А не получится ли так, что каждому потребуется Аурус, а не Гранта?
Ответ эксперта
Сергей Зиновьев, редактор:
— Не получится. При годовом выпуске в несколько сотен штук Аурусов на всех просто не хватит, а планы выпускать тысячи машин в год мне видятся эфемерными. Более правдоподобные варианты – Москвич или Evolute. Формально это автомобили отечественных марок, не придерешься.
А в более широком смысле отечественными автомобилями можно считать все те, что собирают на российских заводах. Например, линейка марки Haval, выпускаемая в Туле, в состоянии удовлетворить запросы чиновников разных уровней.
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Фото: Кадр из шоу ТНТ «Наша Раша»
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