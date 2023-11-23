Ваша машина скажет «Спасибо!» – что нужно купить на зиму

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В нашем обзоре – все самое необходимое.

Зимой сложнее не только людям, но и, понятно, машинам. Мы себе берем куртки потеплее и ботинки, чтобы не скользили. Для автомобилей тоже есть сотни товаров, но мы в этом обзоре посмотрим на те, которые удобнее в использовании.

Все описанные ниже вещи можно легко купить на «Мегамаркете». Более того, здесь есть возможность сэкономить, использовав промокод «ВЫГОДНЫЙ». Он дает скидку 4000 рублей на первый заказ, если его сумма составляет 20 000 рублей и более. Действует акция до 30 ноября 2023 года. Полные правила акции читайте здесь.

1. Зимние шины

Это очевидный пункт, но после ухода ряда производителей с российского рынка и роста цен подобрать шины стало сложнее. Многочисленные тесты прошлых лет уже не имеют значения, так как их лидеры сегодня стоят невероятно дорого даже для обеспеченных людей.

Но некоторые шинные бренды, отлично зарекомендовавшие себя в тех тестах, производятся сегодня в России. Более того, теперь они являлись бы лидерами тех испытаний. Это, например, скандинавские шины Gislaved и финские шины Nordman. Благодаря производству в России (в Калуге и Всеволожске соответственно), цены на них не кусаются, а характеристики – на высоте.

2. Щетка для снега и скребок

Еще один очевидный пункт – щетки и скребки, но снова есть подвох в выборе. Часто автомобилисты стараются купить щетку-скребок – 2 в 1. Но этот инструмент, с одного конца которого находится щетка, а с другого – скребок, неудобен (если скребок – продолжение щетки, то это и вовсе катастрофа). Размахивая щеткой, вы будете постоянно задевать за куртку (а также за зеркала заднего вида) скребком. Кроме того, вспомните, где вы паркуетесь, – рядом плотно стоят другие автомобили, и в узком проходе между ними орудовать подобным инструментом, не задевая соседнюю машину, не просто.

Перевернув щетку и воспользовавшись скребком, вы снова замучаетесь – скрести и так непросто, а тут еще дополнительный вес щетки, которая, к тому же, и мешается: задевает за куртку и прочие предметы вокруг, мешает подлезть ко льду в области зеркал заднего вида и так далее.

По этим же причинам лучше избегать покупки огромных щеток с длинными ручками, которые обещают, что вы сможете смахнуть снег даже с высокого и широкого автомобиля. Не сможете – чем дальше щетка от вашего хвата руки на рукоятке, тем больше усилий нужно прикладывать для того, чтобы сдвинуть снег (физика…).

Идеал – короткая, прочная и легкая щетка без дополнений и отдельно – прочный скребок с удобной широкой рукоятью.

3. Растворитель снега и льда

Ледяные дожди – это проблема: после них корку льда на стеклах даже расковырять сложно, не то что счистить. На этот случай лучше запастись химическими средствами для растопки льда.

Есть два вида таких жидкостей: антиобледенители и очистители. Первые предназначены для профилактики – ими нужно обрабатывать чистые стекла, чтобы потом было проще счистить лед, которого будет уже не так много. Очиститель пригодится, когда автомобиль уже во льду. После распыления корка начнет таять и поддаваться скребку.

4. Фонарик

Зима – самое темное время года. И случись что с машиной, «танцевать» вокруг нее придется практически на ощупь. Многие надеются на фонарики в смартфонах или имеют в запасе налобный фонарик. Это хорошо и правильно. Но удобнее всего будет использовать туристический фонарь, разновидность, которая светит не пучком или лучом, а освещает большие площади, являясь, по сути, светильником. Тогда вокруг автомобиля (если вы его откапываете или обуваете шины в антигололедные ленты, о чем – ниже) будет светлый день. Еще светлее будет под капотом, если вы решите долить омывайку или масло, а также «прикурить» автомобиль.

5. Пуско-зарядное устройство

Оно поможет запустить автомобиль в морозы, когда из-за холода аккумулятор может не справиться с этой задачей самостоятельно. Пускачи бывают разные, и цены на них тоже отличаются. Например, можно обратить внимание на пуско-зарядное устройство Berkut JSL-15000. Но тратить на такие устройства деньги стоит, только если у вас бывают ситуации, когда вам просто не у кого «прикурить» и негде согреть аккумулятор перед пуском. В остальных ситуациях хватит и проводов для прикуривания. Но лучше потратить деньги на новый аккумулятор, который точно не подведет.

6. Противобуксовочные ленты на шины

Порой случается такая гололедица, с которой не справляются даже самые шипастые и зубастые шины, предназначенные для дорог общего пользования. И в этой ситуации выручит набор противобуксовочных лент. Они легко надеваются на колеса и так же быстро снимаются до следующего раза. Рекомендуется для тех автомобилистов, которые живут в холмистой местности. Долго ездить с этими лентами нельзя – они могут попортить саму шину: преодолели подъем, и сняли.

7. Лопатка

Застрять снежной зимой – проще простого. Откопаться поможет припасенная лопата. И сегодня в продаже есть специальные узкие зимние автомобильные лопаты с короткими или телескопическими рукоятками. С их помощью без труда можно даже выгрести снег из-под днища, на который «сел» ваш автомобиль. И такие лопаты легко поместятся в багажнике любого размера.

8. Концентрат стеклоомывающей жидкости

Вы можете сами смешивать незамерзайку в зависимости оттого, какая температура на улице. Купите концентрат стеклоомывающей жидкости, который практически не занимает места в багажнике (например, концентрат от проверенного производителя Астрохим). В чистом виде эти концентраты реально не замерзают до -50°С. Разводится концентрат обычной водой, и прямо в бачке стеклоомывателя: заливаем сначала концентрат, потом - воду.

Вывод

Всегда, покупая что-то для автомобиля, выясните, будет ли удобно этим пользоваться. Разновидностей щеток, шин, пускачей, лопат, фонарей и т.д. на рынке великое множество, но некоторые только кажутся удобными или выгодными.

Напомним, что до 30 ноября 2023 года на «Мегамаркете» действуют скидки по промокоду «ВЫГОДНЫЙ». Он дает скидку в размере 4000 рублей при условии, что это ваш первый заказ, и его сумма составляет 20 000 рублей и более. Каждому новому пользователю предоставляется не более одного промокода, который нельзя передавать другим покупателям. Также следует упомянуть, что данная акция не пересекается с акцией «Гарантия лучших цен», в рамках которой действуют собственные скидки. Полные правила акции читайте здесь.

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