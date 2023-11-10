Как быстро и выгодно обновить корпоративный автопарк

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Рассказываем о том, как воспользоваться операционным лизингом с максимальной выгодой для компании.

Формирование и управление корпоративным автопарком – непростая задача для многих компаний c точки зрения финансовых и операционных издержек. Предприятия, которые правильно бюджетируют свои вложения в покупку автомобилей и сервис, зарплаты персоналу, вовлечённому в управление автопарком, обработку счетов за его обслуживание у разных поставщиков услуг, покупку запчастей и прочий admin cost – и готовы на изменения в обмен на повышение эффективности своего бизнеса, начинают все больше интересоваться операционным лизингом.

Операционный лизинг позволяет оптимизировать затраты на приобретение и обслуживание автопарка компании. В конце срока договора аренды можно вернуть автомобили или продлить договор аренды. По сути, это аутсорсинг непроизводственной функции компании: клиент оформляет аренду на автомобили на срок от 6 месяцев до 5 лет, не беспокоясь о поиске финансирования, покупке, обслуживании, страховании и их последующей продаже.

Корпоративные парки в РФ

В 1 квартале 2023 года, по данным регистрации автомобилей в РФ, на долю корпоративных продаж приходится 24% от объема рынка новых легковых автомобилей и 83,5% от объема рынка легкового коммерческого транспорта. Интерес к операционному лизингу со стороны российских компаний ежегодно увеличивается. Так, на 1 июля 2023 г. в операционном лизинге находится 63,5 тыс. легковых автомобилей (по данными НАПИ).

Что включено в операционный лизинг?

Подбор и покупка легкового или легкого коммерческого автомобиля

Страхование и телематика

Доставка новых автомобилей по всей России

Регистрация в ГИБДД

Управление договором (бухгалтерия, персональные менеджеры, поддержка для водителей и документооборот)

Техобслуживание и шинный сервис по сезону

Оплата регистрационных сборов, пошлин и транспортного налога

Оплата штрафов за нарушение ПДД с камер фото-/видеофиксации

Помощь на дороге 24/7

Кому подходит такое решение?

Компаниям, использующим автомобили для торговых представителей, руководства, в качестве автомобилей доставки и каршеринга.

Сергей Керкис, директор по операционному лизингу АО ВТБ Лизинг:

«АО ВТБ Лизинг гарантирует вашему бизнесу высокое качество сервиса и надежность услуг. Клиент может быть уверен в том, что мы решим все вопросы, возникающие в процессе приобретения, технического обслуживания и последующей продажи автомобилей после аренды, в то время как менеджмент компании может сосредоточиться на основных бизнес-задачах».

Расчет затрат компании

Давайте разберем, как именно работает операционный лизинг. Для примера посчитаем все расходы на приобретение автомобиля Chery Tiggo 4 Pro.

Chery Tiggo 4 Pro сегодня в России стоит от 2,25 млн до 2,7 млн рублей в зависимости от комплектации.

Модель автомобиля: Chery Tiggo 4 Pro 1.5 в комплектации Action

1.5 в комплектации Action Рекомендованная розничная цена: 2 349 900 ₽

Цена со скидкой 20%: 1 879 920 ₽

Срок: 4 года

Контрактный пробег: 80 000 км

При таких условиях ежемесячный платеж составит 50 647 ₽. При этом ежемесячный платеж включает все предстоящие расходы на техническое обслуживание и ремонт автомобиля, а также ОСАГО, каско и ДСАГО (добровольное страхование ответственности автовладельца).

5 ключевых преимуществ ВТБ Лизинг:

1. Доступное финансирование по минимальным ставкам с использованием скидок от производителей авто. АО ВТБ Лизинг подберёт оптимальную программу финансирования для любого бизнеса исходя из планов закупок и предложит автомобили со скидками от рыночной стоимости.

2. Аутсорсинг от профессионалов. Аккаунт-менеджер поможет обеспечить техническую готовность автопарка без непредсказуемых дополнительных затрат.

3. Высокий уровень персонализации. Индивидуальный подход к каждому клиенту с момента обсуждения договора до завершения аренды.

4. IT-решения. Каждому клиенту доступен личный кабинет, в котором можно оплатить счет, сделать бухгалтерские сверки и оставить заявку на аренду нового автомобиля. Все документы проходят через ЭДО.

5. Гибкая и бесшовная процедура обновления автопарка. Доступны досрочная замена автомобиля и оптимизации платежей в течение договора аренды.

Операционный лизинг – это идеальное решение для предприятий, стремящихся к оптимизации затрат и получению максимальной эффективности от своего автопарка. АО ВТБ Лизинг предлагает выгодные условия сотрудничества , а также поддержку во всех вопросах, связанных с арендой авто.

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