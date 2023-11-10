Европейский грузовик с пробегом или новый китайский — что выгоднее?

Игорь Абрамкин сравнил расходы на китайские и отечественные грузовики

Сколько стоит содержание и ремонт китайских седельных тягачей в сравнении с нашим КАМАЗом? Можно ли сэкономить, если купить грузовик по параллельному импорту? Есть ли запчасти на китайские тягачи? О ситуации на рынке грузовой техники в России рассказал генеральный директор ГК «Авто-М» Игорь Абрамкин.

— Сейчас рынок РФ атакуют многочисленные китайские производители. Насколько большая разница в стоимости между китайскими и отечественными автомобилями?

— По стоимости, китайские грузовики и КАМАЗ находятся почти на одном уровне. Курс юаня вырос — цена на Foton увеличилась. Некоторые бренды, например, Dongfeng стоят дороже, чем наши тягачи. Foton и JAC расположены в одной ценовой категории. Грузовики Shacman и FAW в данный момент дешевле, чем КАМАЗ. Если автомобиль едет по ровной трассе, например Москва-Воронеж, без перегруза, можно смело использовать сетку ТО — раз в 90 тыс. км.

Если грузовик часто ездит с грузом по горной местности в режиме низкой температуры, мы рекомендуем проводить ТО раз в 60 тыс. км.

Стоимость владения «китайцем» ближе к стоимости владения КАМАЗом или дешевле.

Игорь Абрамкин, генеральный директор ГК «Авто-М».

— Какие преимущества и недостатки китайских грузовиков вы можете выделить?

— Китайцы устанавливают практически такие же качественные комплектующие, как и европейские производители. Грузовики оснащены лицензионными двигателями Cummins китайского производства, а также коробкой ZF Traxon, которая используется во многих европейских автомобилях.

В самых дешевых комплектациях седельные тягачи оборудованы системой торможения: ретардерами и горными тормозами. Система безопасности включает в себя АБС, систему удержания в полосе, а также активный круиз-контроль. Также присутствуют климат-контроль, воздушные отопители и системы предпускового подогрева двигателей. Китайские грузовики удобны и для водителя: есть хороший спальник и холодильник, которые уже включены в базовую комплектацию. Многие китайские производители грузовиков привлекают длительной гарантией на свою технику. Например, гарантия на грузовики марки Foton составит три года без ограничения пробега.

А из недостатков: зимой электрические системы часто могут выходить из строя, а разъемы подвергаться коррозии.

В полной мере сравнивать достоинства и недостатки непросто, поскольку срок эксплуатации китайских автомобилей в России небольшой. При соблюдении условий эксплуатации и своевременном обслуживании «китайцы» совершенно равноценны европейским и отечественным грузовикам.

— Чем китайские и российские грузовики похожи на своего основного конкурента - КАМАЗ?

— У китайских и российских грузовиков КАМАЗ установлен похожий 12-ти литровый двигатель и коробка ZFT. Силовая линия аналогична. При производстве кабин, китайцы используют более старые шаблоны, чем КАМАЗ. Они не разрабатывают их с нуля, а берут за основу устаревшие кабины Mercedes-Benz.

— Что происходит с рынком запасных частей для китайских грузовиков? Хватает ли деталей из-за возросшего спроса?

— Практически у всех китайских брендов в центральных округах есть склады с запасными частями категории «А». Кузовные запчасти и детали, которые мало где можно найти в большом количестве, привозятся из Китая. У нас есть ряд примеров, когда запчасти могли доставить в течение 30 рабочих дней.

— Стоит ли приобретать запасные части через интернет-площадки и маркетплейсы?

— Сегодня много компаний занимается поставками китайских запасных частей. Главное преимущество для клиента — оригинальные детали, произведенные в Китае. Вероятность того, что эти запчасти окажутся подделкой, крайне мала. Однако есть и кустарные производства, которые могут продавать запасные детали на 30% дешевле, чем официальные подрядчики. Те, кто занимается грузовыми перевозками, не рискнет покупать такие детали, поскольку они могут быть ненадежными.

— Какое масло подойдет для китайского двигателя и как часто его нужно менять?

— Для двигателя большинства китайских грузовиков, например, Foton Auman, JAC N410 или DongFeng DF4180, подойдет масло вязкости 5W30. Регулярность замены масла при смешанном режиме эксплуатации составляет раз в 60 000 км.

— А какой расход топлива у этих китайских грузовиков?

— Однозначно не отвечу. На данных грузовиках стоит адаптивная коробка, которая в процессе эксплуатации подстраивается под манеру езды. Когда клиент забирает автомобиль из салона и гонит его к месту дислокации, первое, что может смутить — большой расход топлива, порядка 35-40 литров при минимальных нагрузках. Однако в процессе эксплуатации расход снижается в среднем до 32-35 литров — это нормальный показатель для седельного тягача такого уровня. Лучше не отключать ограничение скорости и клапана ЕГР, в этом случае у топлива будет приемлемый расход.

— В случае с китайским грузовиком: стоит ли часто ездить на станцию технического обслуживания?

— Не стоит. Все, что требуется для ежедневного осмотра и незначительного ремонта есть практически у всех китайских грузовиков. Необходимые детали удобно расположены и доступны: заливная горловина для масла, расширенный бачок, гидроусилитель руля и многое другое.

Проблем с ежедневным обслуживанием и осмотром у китайских грузовиков нет. Для нормальной работы автомобиля достаточно сделать шприцовку. Чтобы не заезжать на промежуточное ТО, многие водители обслуживают подвеску самостоятельно — это одно из преимуществ китайских грузовиков.

— Можно ли отключить AD Blue?

— Когда водители используют некачественную мочевину, при температуре ниже 5°С машина начинает выдавать сбои, поэтому многие отключают систему SCR (мочевину). Дистрибьюторы смотрят на это нормально, но мы этого не советуем. Помимо отключения мочевины также происходит прошивка электронного блока управления. Могут возникнуть серьезные ошибки в работе электрооборудования.

— Что лучше: поддержанный европейский грузовик или новый «китаец»?

— Я отвечу словами Генри Форда: «Лучший автомобиль — новый автомобиль». При покупке новой машины вы получаете гарантию у официального дилера. Приобретая поддержанный транспорт, у вас не будет понимания, в каком режиме эксплуатации был автомобиль и сколько он еще сможет прослужить. Те, кто привык ездить на «европейцах», могут найти достойный автомобиль, но я советую не рисковать и брать новую машину.

— Как сегодня устроена схема покупки автомобиля через параллельный импорт? Выгодно ли это?

— По параллельному импорту привозят европейские, японские и даже китайские автомобили, но они рассчитаны на другие температурные режимы и условия эксплуатации. Если клиент выбирает неофициального поставщика, то вероятные проблемы с гарантией и обслуживанием полностью ложатся на него.

При покупке авто через параллельный импорт, покупатель экономит 10-15%, которые следует держать в резерве, потому что, к сожалению, у таких машины проблемы с гарантийным обслуживанием в России.

Материал подготовлен при содействии лизинговой компании «Европлан».

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