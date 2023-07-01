Десять самых востребованных тягачей в России

Согласно статистике, продажи тягачей увеличились на 91,4%.

После ухода «большой восьмерки» европейские и американские марки на нашем рынке активно замещают китайские автопроизводители. На текущий момент на их долю приходится уже 68% от общего объема продаж новых тягачей. В прошлом году эта цифра равнялась всего 2%. Потеснили «китайцы» и отечественных производителей, чья доля упала за год на 30%.

По данным, представленным НАПИ, первые три места по популярности в России занимают китайские грузовики Sitrak C7H (44%), Foton Auman (9%) и тягач Shacman SX4258 (6,9%). Наш КАМАЗ-54901 занимает всего лишь четвертое место в списке с результатом в 6,7%. Последний в пятерке – тягач Dongfeng DFH (5%).

Примечательно, что в первую десятку наиболее продаваемых тягачей попал и «европеец» — Mercedes-Benz Actros (2,3%).

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Источник и фото: журнал «Рейс»