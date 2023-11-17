Моторное масло Лукойл — итоги испытаний

Журнал «Рейс» совместно с компанией «Север Авто» завершает специальный проект по оценке качества и ресурса моторного масла LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30

Уход с российского рынка большинства иностранных, прежде всего европейских, производителей транспортных средств поставил перед автоперевозчиками вопрос об обслуживании парка коммерческой техники в условиях введенных ограничений. В связи с этим, еще более востребованными стали отчеты о независимых испытаниях отечественных моторных масел, которые проводились на различных типах автомобильной и специальной техники, в самых разных условиях эксплуатации. Журнал «Рейс» регулярно проводит ресурсные испытания на транспортных средствах перевозчика в режиме обычной эксплуатации грузовика.

В этот раз на испытания было принято синтетическое моторное масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30, которое предназначено для заливки в двигатели автомобилей марок Ford, Jaguar, Land Rover, Renault, а также ДВС других автопроизводителей, которые требуют применения масел класса API SL, ACEA A1/B1, A5/B5 и вязкостью SAE 5W-30. Масло изготовлено по уникальной формуле, эффективность которой нам и предстояло проверить.

Кто и на чем испытывает

Партнером проекта является компания «Север Авто», которая выделила для испытаний моторного масла LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 принадлежащий ей цельнометаллический фургон Ford Transit 2022 года выпуска с пробегом 90 537 километров. Машина оснащена дизельным двигателем рабочим объемом 2,2 литра, мощностью 125 лошадиных сил. Экологический класс Евро-5.

Как испытывали

Участвующая в ресурсных испытаниях моторного масла LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 машина работала в привычном режиме, выполняя перевозки по плану, составленному службой логистики компании «Север Авто». Для получения данных о состоянии смазочного материала мы выполняли отборы проб из картера ДВС и отправляли их в лабораторию МИЦ ГСМ для исследования.

Итоги

Согласно утвержденному плану испытаний, на пробеге 10 000 километров с момента проведения очередного регламентного ТО, мы выполнили отбор пробы тестируемого масла из картера двигателя. Какие изменения произошли с маслом за указанный выше пробег? Начнем с показателей, характеризующих износ двигателя. Здесь все отлично! Ни один из индикаторов не превысил браковочные значения. Это говорит о том, что износ мотора протекает в штатном режиме, а масло надежно защищает все пары трения ДВС. Изменение концентрации элементов, входящих в пакет присадок также находится в пределах допустимых значений. Нет вопросов и к показателям загрязнения масла. Достаточный запас по щелочному числу говорит о том, что масло должно отработать заданный технической службой автопредприятия интервал ТО, не исчерпав свой ресурс.

Финальную пробу мы взяли при достижении пробега в 15 000 километров. Данные испытаний не разочаровали – моторное масло пребывало в работоспособном состоянии. Но явная зависимость показателей от интенсивности работы фургона заставляют нас дать рекомендации о корректировке межсервисного интервала с интенсивностью работы транспортного средства в конкретном автопредприятии. В компании «Север Авто» практически все грузовики стабильно «пробегают» за месяц около 10 000 километров. Учитывая, что цельнометаллический фургон Ford Transit не проектировался под столь интенсивную нагрузку – а это фактически пробеги автопоездов на дальних рейсах – рекомендуется ограничиваться пробегом в десять-пятнадцать тысяч километров. В менее интенсивном режиме эксплуатации нормой будет пробег в двадцать тысяч.

Александр Савельев, технический директор компании «Север Авто»:

— Транспортное средство эксплуатировалось в обычном режиме. Пробеги в районе 10 000 километров в месяц. У нас с такой нагрузкой работает весь автопарк. Мы внимательно следили за тем, как проявляет себя испытуемое масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 в моторе фургона Ford Transit. Режим эксплуатации фургона я считаю интенсивным, но уровень масла с момента его заливки практически не изменился. Это говорит о низкой испаряемости масла и высоком качестве его основы. ДВС работает ровно. Уровень шумности остался на прежнем уровне. Расход топлива также не изменился. За все время претензий к маслу LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 не было.

Александр Тюрин, водитель компании «Север Авто»:

— Маршруты проходили по смешанному циклу. Из Электростали, где у нас база, в Москву, в регионы. Иногда на погрузку/разгрузку уходит час-два, но чаще все проходит оперативно. В месяц до 10 000 километров пробега.

За все время работы замечаний по работе масла LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 и двигателя не было. Долив масла ни разу не потребовался. Все отлично!