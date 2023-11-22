Livan X3 Pro – теперь еще дешевле!

Рассказываем, как сэкономить на покупке популярного паркетника

Ситуация на рынке такова, что найти новый автомобиль дешевле двух миллионов рублей нереально. Даже если речь идет о седанах. Что уж говорить про кроссоверы.

Исключением остается компактный кроссовер Livan X3 Pro, цены на который начинаются от 1 699 900 рублей. Дешевле кроссовер сейчас просто не найти.

Livan X3 Pro

Что это за марка?

Livan – это суббренд концерна Geely, под которым выпускаются бюджетные модели.

Livan X3 Pro – компактный переднеприводный кроссовер. Под капотом бьется полуторалитровое «сердце» мощностью 103 л.с., которое работает в паре с вариатором. Благодаря небольшой массе даже с таким двигателем Livan очень весело набирает ход. При этом не огорчая высоким расходом топлива и легко укладываясь в средние восемь литров на сто километров.

Приятно удивит и ходовая часть. Особенно это касается плавности хода. Livan X3 Pro обладает неплохим запасом прочности на разбитой дороге. Такие качества не всегда встречаются у китайских паркетников, даже когда их цена в полтора-два раза выше.

Как сэкономить на покупке?

Хотя с начальной ценой в 1,7 миллиона кроссовер Livan X3 Pro остается одной из самых доступных моделей на рынке, это всё равно большая сумма для большинства населения. Тем более у многих до сих пор есть страх и сомнения, когда отдают такие деньги за продукт от китайские производители. Потому выходом может стать автокредитование.

У компании «Росбанк Авто» есть специальные условия как раз для Livan X3 Pro с полной стоимостью кредита от 12,261% до 15,178%. «Росбанк Авто» предлагает автокредитование со ставкой 0,01%. Можно оформить кредит на 4 года с возможностью пролонгировать договор еще на 3 года по такой же выгодной ставке в одну сотую процента.

А ежемесячный платеж составит от 16 640 ₽ в месяц* по программе отложенного платежа. Отложенный платеж выгоден по нескольким причинам. Во-первых, низкий ежемесячный платеж уменьшает финансовую нагрузку. А фиксированная сумма отложенного платежа – от 20% до 45% – погашается в конце срока кредита. Плюс есть возможность пролонгировать кредитный договор.

По окончании срока действия кредита отложенный платеж можно погасить тремя способами. Первый – это оплатить его своими средствами. Также можно разбить его на части. То есть пролонгировать кредит на автомобиль и при этом сохранить ставку 0,01% годовых на второй период.

И, наконец, можно сдать машину в счет стоимости покупки нового автомобиля и погашения действующего кредита. Разницу между ценой выкупа и размером остаточного платежа можно внести в качестве первоначального взноса.

Если автомобиль нужен уже сейчас, то у «Росбанк Авто» есть сервис «Удачное начало»**, который позволяет отложить первый платеж по автокредиту на 60 дней.

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Так что самый доступный кроссовер на рынке – Livan X3 Pro – может стать еще доступнее благодаря выгодным условиям автокредитования от «Росбанк Авто».

* Платеж 16 640 рублей в месяц отражает ориентировочный размер расходов покупателя по кредиту на приобретение нового автомобиля LIVAN X3PRO стоимостью 1 779 900 рублей. Расчёт сделан по тарифному плану «Акция 0 Livan DIRECT 0,01 Balloon 30-45% 48 мес. ПВ от 40% до 50% БИ+НСС X3PRO», первоначальный взнос – 711 960 рублей, срок кредита 48 месяцев, полная стоимость кредита от 12,261% до 15.178%, процентная ставка 0,01%. Сумма кредита – 1 582 133,33 рублей, остаточная стоимость – 800 950 рублей. Стоимость опции «Назначь свою ставку» — 514 193,33 рублей. Переплата по кредиту – 483,07 рубля. Валюта кредита – рубли. Обеспечение по кредиту - залог приобретаемого автомобиля. Кредит оформляется сроком на 48 месяцев с возможностью последующей пролонгации до 84 месяцев. Ставка при пролонгации не меняется. При пролонгации кредита до 84 месяцев ежемесячный платеж во второй период составит 22 250 рублей.

** «Удачное начало» — сервис, позволяющий пропустить первый платёж по кредиту на автомобиль в сравнении с кредитным договором без подключения данного сервиса. Дата первого платежа определяется как дата заключения кредитного договора плюс 2 месяца: например, если договор заключён 12.03.2023 г., то при подключении Сервиса дата первого платежа по графику будет 12.05.2023 г. При этом период с даты заключения кредитного договора по дату первого платежа (включительно) составит 60 дней и более, т. к. при попадании на выходные (праздничные) дни дата платежа переносится на рабочий день, следующий за выходным. Подключение сервиса без дополнительных комиссий (бесплатно), распространяется на тарифы сроком 12, 24, 36, 48, 60 месяцев, не влияет на процентную ставку по кредиту. Сумма процентов за первый и второй месяцы действия кредитного договора распределяется на последующие ежемесячные платежи. Срок договора при подключении сервиса не меняется. Возможность подключения сервиса к конкретному тарифу уточняйте у кредитного специалиста. Банк вправе отказать в выдаче кредита.

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