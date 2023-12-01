«За рулем» в декабре: как выиграть автомобиль; большой тест кроссоверов; выбираем антибуксы
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» №12/2023 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Про рамки-перевертыши
- Очереди на СТО! В чем причина?
- Новая Skoda Superb и другие новинки
- Гран-при «За рулем» 2024 – выиграй автомобиль Лада!
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Москвич 6 – наконец-то, лифтбек!
- Обновленный Geely Coolray: лучше, но дороже
- Седан Changan Alsvin –дешевле только Веста!
- Livan S6 Pro: еще не Geely, уже не Lifan
ЗР АКТИВ
- Аварийность в 2023 году выросла – что делать?
- Автомобилизация России: много ли у нас машин
- Цены на АЗС
ЗР ТЕСТ
- Обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max против Geely Monjaro. Недешево!
ЗР ЭКСПЕРТ
- Выбираем хороший тестер для АКБ
- Клипсы и пистоны – как с ними бороться
- Моторное масло 5W-40: наше против импортного
- Выбираем б/у: Chevrolet Spark; Range Rover Evoque; Hyundai ix55; Peugeot Partner
- Работает? Не трогай! Куда в автомобиле лучше не влезать
- Антифризы: как не купить негодный
- Застрял? Нужны хорошие «антибуксы»!
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки. Mazda CX-5 – надежна?
- Выбираем компактвэн:за миллион и чуть дороже
- Парк ЗР: Datsun mi-DO после 115 000 км
А также:
- ЗИЛ-5301 – зачем родился «Бычок»?
- Запорожец ЗАЗ-968: смешной, но интересный!
- ГАЗ-69 – самый любимый советский внедорожник
- Электрогрузовик EVM Pro
- Такси: электромобили и новые тарифы
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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