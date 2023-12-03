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Необычный мост через Полисть: почему его прозвали Живым?

Покрытие моста в Старой Руссе напоминает о его наплавном прошлом

Дракон из Ханты-Мансийска

Живой мост расположен в самом центре Старой Руссы. Когда-то его официально назвали Александровским, но имя не прижилось.

Изначально мост через речку Полисть был наплавным, а потому всё время покачивался – отсюда и название. Каменным он стал лишь в конце XIX века, однако даже сегодня его тротуары и проезжая часть покрыты деревянным настилом.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в России строят вечный мост?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Самый древний российский каменный виадук, построенный еще в 1785 году, находится в Калуге.
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемКолодочкин Михаил
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