Необычный мост через Полисть: почему его прозвали Живым?
Покрытие моста в Старой Руссе напоминает о его наплавном прошлом
Живой мост расположен в самом центре Старой Руссы. Когда-то его официально назвали Александровским, но имя не прижилось.
Изначально мост через речку Полисть был наплавным, а потому всё время покачивался – отсюда и название. Каменным он стал лишь в конце XIX века, однако даже сегодня его тротуары и проезжая часть покрыты деревянным настилом.
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