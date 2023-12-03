Необычный мост через Полисть: почему его прозвали Живым?

Покрытие моста в Старой Руссе напоминает о его наплавном прошлом

Живой мост расположен в самом центре Старой Руссы. Когда-то его официально назвали Александровским, но имя не прижилось.

Изначально мост через речку Полисть был наплавным, а потому всё время покачивался – отсюда и название. Каменным он стал лишь в конце XIX века, однако даже сегодня его тротуары и проезжая часть покрыты деревянным настилом.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в России строят вечный мост?

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Самый древний российский каменный виадук, построенный еще в 1785 году, находится в Калуге.