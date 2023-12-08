«Кедр-Авто» расширяет горизонты!

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2023 год принес зарядным устройствам «Кедр-Авто» от АО «НИИПП» рост спроса и продаж, победы и достижения.

2023 год стал для «Кедра» во многом прорывным. В чем совершился прорыв, куда прорвались и почему жизнь только начинается спустя 25 лет успешных продаж «Кедр-авто»? 2023 год принес ЗУ «Кедр-Авто» целую серию наград.

«Кедр-Авто 10 Turbo» стал победителем конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области – 2023» (номинация «промышленные товары для населения»). Это региональный тур Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров–2023».

«Кедр» принял участие в международной выставке запчастей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля «MIMS Automobility Moscow-2023». Выставка стала самой масштабной за всю историю ее проведения, а «Кедр» получил награду как победитель ежегодной национальной премии «Автокомпонент года» (номинация «зарядное устройство»).

2023-й стал годом расширения технических возможностей «Кедра».

Заявляемая емкость зарядки аккумуляторов выросла до 120 А . ч у зарядных устройств «Кедр-Авто» модификации «Т urbo » и «Мах». «Кедр-Авто» подходит для зарядки не только автомобильных аккумуляторов, аккумуляторов мототехники, детских электромобилей, снегоходов, но и малотоннажных грузовиков.

ч у зарядных устройств «Кедр-Авто» модификации «Т » и «Мах». «Кедр-Авто» подходит для зарядки не только автомобильных аккумуляторов, аккумуляторов мототехники, детских электромобилей, снегоходов, но и малотоннажных грузовиков. Расширены типы аккумуляторных батарей, которые заряжает «Кедр-Авто»: свинцово-кислотные АКБ 12 В с жидким электролитом (WET) следующих типов: сурьмянистых Sb, гибридных Ca/Sb, кальциевых Са/Са.

В 2023 году «Кедр» существенно расширил географию своего присутствия.

Начало положила отправка партии ЗУ «Кедр-Авто» 10 Turbo для помощи бойцам российской армии в рамках СВО. В боевых условиях «Кедр» отлично справляется с зарядкой аккумуляторов БТР, автомобилей, радиостанций и т. д.

В марте «Кедр» покорил Дальневосточный регион, став спонсором состоявшегося в Хабаровске Чемпионата Дальневосточного федерального округа по ралли «ICE MASTER 2023».

«Кедр» вышел на новые рынки: активно распространяется как в европейской части России, так и в Южном федеральном округе. Несмотря на теплый климат, спрос на зарядные устройства высокий. При высоких температурах окружающей среды аккумуляторы подвержены чрезмерной сульфатации, а у «Кедр-Авто» есть режим десульфатации, который продлевает срок службы аккумуляторной батареи.

«Кедр» не только освоил новые регионы, но и активно проявился в информационном поле: производитель проводит активную маркетинговую политику, налажено сотрудничество с ТВ, крупными автомобильными изданиями. АО «НИИПП» оказывает рекламную поддержку дилерам.

Впервые «Кедр-Авто» стал участником выпуска на Youtube у блогеров в качестве рекламной интеграции на каналах Гараж54, BoCarOne, Дима Москвич.

В новый год – в новой упаковке

В 2023 году производитель провел большую работу с потребителями: фокус-группы, опросы, исследования. По итогам «Кедр-Авто» получил уникальный логотип и новую современную упаковку, которая разрабатывалась совместно с потребителем.

В новом 2024 году АО «НИИПП» презентует новую упаковку линейки трансформаторных зарядных устройств на сайте журнала «За рулем». Также ведется разработка линейки импульсных зарядников «Кедр-Авто»

Производитель «Кедр-Авто» АО «НИИПП», являясь одним из лидеров электронной промышленности России, продолжает осваивать новые высоты, развивать продукт и выходить на новые рынки. Мы открыты для сотрудничества и рады новым партнерам!

«Кедр» как надежное и доступное по цене зарядное устройство в новом 2024 году только усилит свои позиции.

«Кедр-Авто» – зарядись успехом!

Оптовые продажи: 8(3822) 288–447, kedr@niipp.ru

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