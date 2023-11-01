Рекомендательные технологии на сайте «За рулем»
На информационном ресурсе при применении информационных технологий предоставления информации осуществляется сбор, систематизация и анализ сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации.
- Порядок применения рекомендательных технологий (SPARROW)
- Порядок применения рекомендательных технологий (СМИ2)
- Порядок применения рекомендательных технологий (Relap)
- Порядок применения рекомендательных технологий (Яндекс)
Адрес почты для запросов в отношении применения рекомендательных технологий на сайте «За рулем»: [email protected]
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01.11.2023
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