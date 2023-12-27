Живучий хэтч от 500 тысяч рублей: какие недостатки?

«За рулем» изучил историю болезни подержанного Chevrolet Spark (Ravon R2)

Пятидверный хэтчбек Chevrolet Spark разработан в Корее. В отличие от поколения М200, имеющего в основе Daewoo Matiz, Spark М300 вырос из концепткара Beat (и под этим названием продавался в Индии).

К нам попадали машины узбекской и корейской сборки.

Машины узбекского производства с 2016 года продавали как Ravon R2, с 2020‑го – снова как Chevrolet Spark. У них идентичные шасси, но иные мотор и элементы дизайна. Выпускается до сих пор.

Chevrolet Spark (с 2010 года)

Достоинства

Вменяемые цены.

Надежный.

Экономичный.

Недостатки

Многие запчасти дороги и дефицитны.

Клиренс 135 мм, багажник 170 л.

Недостаточная для обгонов динамика.

Панели приборов как таковой нет, вместо нее стильная и достаточно информативная «мотоциклетная» надстройка. Все функции активируются кнопками, сенсорных экранов нет – и многим это нравится.

Моторы

Все моторы атмосферные: четыре цилиндра, чугунный блок, распределенный впрыск, топливо АИ‑92.

Базовый B10D1 1.0 (68 л. с.) – самый массовый. Сам по себе прост и очень надежен, но картину портят капризничающие регулятор холостого хода (его надо прочищать, вместе с дросселем), термостат и катушки зажигания. Сложно менять свечи – надо снимать воздушный фильтр и впускной трубопровод. Течи обычно вызваны засорением системы вентиляции – просто установка новых сальников помогает ненадолго. Цепь ГРМ сдается к 150 тысячам км, важно не прозевать момент – при перескоке звеньев загнутся клапаны. И необходимо регулировать тепловые зазоры. Нейтрализатор от нашего бензина умирает, как правило, преждевременно.

Мотор B12D1 1.2 (84 л. с.) идентичен по конструкции, характер у него такой же. На Равоне R2 и далее он применен в модернизированной версии (B12D2, 85 л. с.) – здесь уже есть фазорегулятор и гидрокомпенсаторы, чувствительные к качеству масла. Объем вырос с 1206 до 1250 куб. см, в объявлениях этот двигатель обычно обозначают как 1.3. Ресурс всех моторов примерно равный – 250–280 тысяч км.

Коробки передач

Заморские версии с вариатором к нам не попадали. Все моторы дружат с механикой и гидроавтоматом. Самое дефицитное сочетание – 1.2 с АКП.

У механической коробки Y4M пять ступеней, несмотря на обманчивый индекс. Рекомендовано менять масло каждые 50–60 тысяч км, тогда проблем с ней не будет до 200 тысяч км. Хуже дело с узлом сцепления – ресурс его нестабилен, особенно в версии, примененной на Равоне.

Автомат Jatco JF405E – древний, задумчивый, четырехступенчатый. При надлежащем обслуживании может пережить мотор. После 150 тысяч км полезно поменять все прокладки, часть втулок и прочистить гидроблок, дабы не ускорять износ соленоидов (типовой первый капремонт). Кончина у некоторых экземпляров происходит из-за разрушения задней крышки, разбиваемой тефлоновыми кольцами при длительной эксплуатации с грязным маслом.

Эксплуатационные болячки

Ходовая часть нежная, но на хороших дорогах всё служит до 80–100 тысяч км. На плохих регулярно приходят в негодность шаровые, опорные подшипники, амортизаторы, ШРУСы. Проседают штатные задние пружины.

Много вопросов к качеству и ресурсу подвесочных и тормозных запчастей – оригинал часто хуже аналогов.

На Равоне R2 применены, видимо, иные комплектующие – и ситуация с подвеской хуже. Кроме того, заметно более слаб рулевой механизм.

Железо выпускной системы немилосердно ржавеет в условиях соленых зим, дыры появляются через два-три года. У Равона столь же быстро ржавеет и кузов – а Spark может быть в приличном состо­янии и после 8–10 лет.

Мелких неурядиц немного, и они не системны.

Euro NCAP: 2009 – четыре звезды. Водитель/пассажир – 81%, ребенок – 78%, пешеход – 43%, системы содействия безопасности – 43%

Самое массовое предложение на вторичке: Spark 1.0 АКП

Оптимальный выбор: Spark 1.2 АКП

За те же деньги: Nissan Note, Opel Astra, Renault Sandero, Skoda Fabia