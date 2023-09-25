Авто за 300 тысяч на ходу и без проблем — 4 варианта

Найти живую машину за эти деньги - трудная задача. Но выполнимая, если выбирать из числа определенных моделей.

Lada Priora

За 300 тысяч рублей вполне можно найти десятилетний экземпляр в неплохом состоянии. Под капотом – бензиновые двигатели объемом 1,6 л, восьми- (81 л.с.) или шестнадцатиклапанные (98 л.с.). Коробка передач только одна — пятиступенчатая механика.

Основные агрегаты надежны, если их правильно обслуживать. Не стоит экономить, покупая запчасти «подешевле»: оригинал вполне доступен. Откровенно слабых мест у двигателей нет. Нужно своевременно (лучше раз в 60 тысяч км) менять ремень ГРМ.

В коробке передач раньше всего изнашивается муфта включения первой и второй передачи. Появляется хруст при переключении, особенно при переходе вниз. Неоспоримый плюс – агрегат переберут практически в любом сервисе. И за работу возьмут недорого по сравнению с расценками на ремонт иномарок.

Самое уязвимое место Приоры – кузов. Заводская антикоррозионная защита посредственная. Дополнительная обработка обязательна.

Для своего времени интерьер Приоры был неплох. Это касается как дизайна, так и качества сборки.

Kia Spectra

Этот корейский седан с 2004 по 2009 годы выпускался в Ижевске (кроме того, небольшая партия машин сошла с конвейера в 2011 году). За 300 тысяч рублей можно подыскать машину 2006-2007 года отечественной сборки.

Под капотом будет бензиновый двигатель 1.6 (на редких у нас американских Спектрах установлен мотор 1.8). Это надежный агрегат, хотя у ранних ижевских машин возникали проблемы. Они были связаны с низким качеством ремня ГРМ, который рвался на 40-45 тысячах км, и мотор приходилось капиталить. Ремень доработали, ресурс увеличили, но рекомендации менять его каждые 45 тысяч км остались.

Не отличаются надежностью высоковольтные провода и катушки зажигания. Они редко служат дольше 150-160 тысяч км. На этом же пробеге может появиться масляное запотевание в районе клапанной крышки.

Коробку передач лучше выбрать механическую – она надежнее, чем четырехступенчатый автомат. Для него замена фрикционов и соленоидов каждые 100 тысяч км – нормальное явление.

Краска у Спектры слабая. Без дополнительной защиты капот и бампер через несколько лет эксплуатации потребуют перекраски.

Детали салона сделаны из пластика низкого качества. Скрипы и царапины – обычное дело.

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