Что лучше: шипы или липучки?

Отличия заключаются в рисунке и архитектуре протектора шин, а также в составе резиновой смеси.

Мы сравнили фрикционные шины Gislaved Soft Frost 200 и шипованные Gislaved Nord Frost 200.

Чтобы проверить возможности того и другого типа шин, эксперты «За рулем» отправились в автопробег на Север. Стартовали из Москвы, где в середине ноября температура была выше нуля, на фрикционных шинах Gislaved Soft Frost 200, проехали на них 2000 км до Мурманска, а там переобулись в шипованные Gislaved Nord Frost 200, чтобы завершить испытания в Териберке. На Кольском полуострове уже царила настоящая зима.

О том, какие шины подойдут для ваших условий эксплуатации, смотрите на видео:

Реклама/ООО «Тайрс РУС», ИНН 7706560230/erid 4CQwVszH9pWupRnSCKT