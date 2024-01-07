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С вас только кузов: китайцы разработали универсальную платформу

Компания CATL предложила типовое шасси для автопрома – CIIC

Спустя четыре года: каким добрался до конвейера самый ожидаемый пикап

Китайская компания CATL – крупнейший в мире производитель тяговых аккумуляторов. Достигнув этого статуса, она идет дальше и разрабатывает полноценную универсальную платформу для электромобилей, которую окрестили CIIC (CATL Integrated Intelligent Chassis). В нее входят батарея, электромоторы, редукторы, вся электроника и подвеска с рулевым управлением. Таким образом, автопроизводителю останется только установить свой кузов и салон.

Автомобильная история сделала круг: на заре индустрии в ходу тоже были типовые шасси, на которые ставились «авторские» кузова.

Новая платформа от CATL
Новая платформа от CATL
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Уже есть первые результаты испытаний прототипов на базе CIIC. Запас хода удалось вывести за 1000 км. Энергопотребление в среднем составляет 10,5 кВт·ч/100 км. При температуре –7 °С запас хода снижается на 30%.

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Разрабатывается и фирменная зарядная станция, способная пополнить запас энергии на 300 км пробега всего за 5 минут.

Конкретные цифры о емкости батарей и мощности моторов, равно как и информацию об используемых технологиях, пока держат в секрете.

Если проект по созданию полноценного шасси от крупнейшего производителя батарей будет реализован, автопром ждет новый уровень унификации моделей.

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:CATL
Количество просмотров 1
07.01.2024
Фото:CATL
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