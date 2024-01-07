С вас только кузов: китайцы разработали универсальную платформу

Компания CATL предложила типовое шасси для автопрома – CIIC

Китайская компания CATL – крупнейший в мире производитель тяговых аккумуляторов. Достигнув этого статуса, она идет дальше и разрабатывает полноценную универсальную платформу для электромобилей, которую окрестили CIIC (CATL Integrated Intelligent Chassis). В нее входят батарея, электромоторы, редукторы, вся электроника и подвеска с рулевым управлением. Таким образом, автопроизводителю останется только установить свой кузов и салон.

Автомобильная история сделала круг: на заре индустрии в ходу тоже были типовые шасси, на которые ставились «авторские» кузова.

Новая платформа от CATL

Уже есть первые результаты испытаний прототипов на базе CIIC. Запас хода удалось вывести за 1000 км. Энергопотребление в среднем составляет 10,5 кВт·ч/100 км. При температуре –7 °С запас хода снижается на 30%.

Разрабатывается и фирменная зарядная станция, способная пополнить запас энергии на 300 км пробега всего за 5 минут.

Конкретные цифры о емкости батарей и мощности моторов, равно как и информацию об используемых технологиях, пока держат в секрете.

Если проект по созданию полноценного шасси от крупнейшего производителя батарей будет реализован, автопром ждет новый уровень унификации моделей.

Электромобиль на каждый день: сколько проедет? Зиму переживет? Где заряжаться? Все ответы тут