С вас только кузов: китайцы разработали универсальную платформу
Китайская компания CATL – крупнейший в мире производитель тяговых аккумуляторов. Достигнув этого статуса, она идет дальше и разрабатывает полноценную универсальную платформу для электромобилей, которую окрестили CIIC (CATL Integrated Intelligent Chassis). В нее входят батарея, электромоторы, редукторы, вся электроника и подвеска с рулевым управлением. Таким образом, автопроизводителю останется только установить свой кузов и салон.
Автомобильная история сделала круг: на заре индустрии в ходу тоже были типовые шасси, на которые ставились «авторские» кузова.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Уже есть первые результаты испытаний прототипов на базе CIIC. Запас хода удалось вывести за 1000 км. Энергопотребление в среднем составляет 10,5 кВт·ч/100 км. При температуре –7 °С запас хода снижается на 30%.
Разрабатывается и фирменная зарядная станция, способная пополнить запас энергии на 300 км пробега всего за 5 минут.
Конкретные цифры о емкости батарей и мощности моторов, равно как и информацию об используемых технологиях, пока держат в секрете.
Если проект по созданию полноценного шасси от крупнейшего производителя батарей будет реализован, автопром ждет новый уровень унификации моделей.
- Электромобиль на каждый день: сколько проедет? Зиму переживет? Где заряжаться? Все ответы тут
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!