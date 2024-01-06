Меняем глушитель – простой прием сэкономит время и силы
При замене глушителя на вазовской «классике» при отсоединении его от трубы резонатора нужно зафиксировать резонатор в максимально нижней точке.
На помощь приходит брусок или палка, вставленная в распор между элементами нижней части автомобиля и резонатором.
Затем одной рукой покачиваем глушитель влево‑вправо, а другой нажимаем вверх на перегиб трубы глушителя рядом с соединением с резонатором. Данный прием экономит время и силы, потраченные на разборку упрямого стыка.
А. Шихерин, г. Петрозаводск
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