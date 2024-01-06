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Меняем глушитель – простой прием сэкономит время и силы

Читатель «За рулем» рассказал, как справиться с упрямым стыком выхлопной системы

Выхлопные системы: что пошло не так у Лады Весты

При замене глушителя на вазовской «классике» при отсоединении его от трубы резонатора нужно зафиксировать резонатор в максимально нижней точке.

На помощь приходит брусок или палка, вставленная в распор между элементами нижней части автомобиля и резонатором.

Затем одной рукой покачиваем глушитель влево‑вправо, а другой нажимаем вверх на перегиб трубы глушителя рядом с соединением с резонатором. Данный прием экономит время и силы, потраченные на разборку упрямого стыка.

А. Шихерин, г. Петрозаводск

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Приз автору совета – сумка-холодильник водонепроницаемая AIRLINE

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемРевин Алексей
Фото:А. Шихерин
Количество просмотров 1
06.01.2024
Фото:А. Шихерин
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