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Выиграй Ладу
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Протираем стекла авто изнутри: есть хорошая приспособа

Читатель «За рулем» рассказал, как упростить уборку салона машины

Каждый второй антифриз опасен для двигателя!

При уборке салона седана Renault Logan нужно протирать ветровое и заднее стекла. Наклон этих стекол создает неудобства при их протирке, как и на многих других автомобилях. Для облегчения данной операции я использую приспособление, приобретенное в интернет-магазине.

К пластиковой ручке шарнирно прикреплена пластина с тканевой насадкой. По мере загрязнения ткани её можно снять и промыть. Пластина может поворачиваться относительно ручки на 180 градусов. Это позволяет добраться тканевой насадкой в труднодоступные места между стеклом и панелью приборов.

М. Поляков, г. Углич

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемРевин Алексей
Фото:За РулемМ. Поляков
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Фото:За РулемМ. Поляков
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