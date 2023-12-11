Протираем стекла авто изнутри: есть хорошая приспособа

Читатель «За рулем» рассказал, как упростить уборку салона машины

При уборке салона седана Renault Logan нужно протирать ветровое и заднее стекла. Наклон этих стекол создает неудобства при их протирке, как и на многих других автомобилях. Для облегчения данной операции я использую приспособление, приобретенное в интернет-магазине.

К пластиковой ручке шарнирно прикреплена пластина с тканевой насадкой. По мере загрязнения ткани её можно снять и промыть. Пластина может поворачиваться относительно ручки на 180 градусов. Это позволяет добраться тканевой насадкой в труднодоступные места между стеклом и панелью приборов.

М. Поляков, г. Углич

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