Надевалка для колес – незаменимая вещь, сделанная своими руками

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Читатель «За рулем» нашел способ облегчить сезонную переобувку

Как правильно накачивать зимние шины – 8 важных нюансов

С возрастом почему-то колеса автомобиля кажутся всё тяжелее. Это заставило задуматься об облегчении процесса навешивания колес на ступицы при сезонной замене.

Для приспособления использовал два угловых кронштейна из строительного магазина, а стальные пластина и пруток, соединенные как показано на фото, нашлись в гараже. Задвигаем конструкцию под шину, тянем ручку вверх – и колесо легко занимает свое место.

В. Макаричев, г. Ростов‑на-Дону

Чтобы получилось приспособление для навешивания колеса, нужно соединить два кронштейна, стальную пластину и пруток
Чтобы получилось приспособление для навешивания колеса, нужно соединить два кронштейна, стальную пластину и пруток
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За РулемРевин Алексей
Фото:В. Макаричев
Количество просмотров 1
29.01.2024
Фото:В. Макаричев
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