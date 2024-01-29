Надевалка для колес – незаменимая вещь, сделанная своими руками

Читатель «За рулем» нашел способ облегчить сезонную переобувку

С возрастом почему-то колеса автомобиля кажутся всё тяжелее. Это заставило задуматься об облегчении процесса навешивания колес на ступицы при сезонной замене.

Для приспособления использовал два угловых кронштейна из строительного магазина, а стальные пластина и пруток, соединенные как показано на фото, нашлись в гараже. Задвигаем конструкцию под шину, тянем ручку вверх – и колесо легко занимает свое место.

В. Макаричев, г. Ростов‑на-Дону

Чтобы получилось приспособление для навешивания колеса, нужно соединить два кронштейна, стальную пластину и пруток

Приз автору совета – провода для прикуривания 1000A, 5 м AIRLINE

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