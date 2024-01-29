Надевалка для колес – незаменимая вещь, сделанная своими руками
С возрастом почему-то колеса автомобиля кажутся всё тяжелее. Это заставило задуматься об облегчении процесса навешивания колес на ступицы при сезонной замене.
Для приспособления использовал два угловых кронштейна из строительного магазина, а стальные пластина и пруток, соединенные как показано на фото, нашлись в гараже. Задвигаем конструкцию под шину, тянем ручку вверх – и колесо легко занимает свое место.
В. Макаричев, г. Ростов‑на-Дону
Приз автору совета – провода для прикуривания 1000A, 5 м AIRLINE
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