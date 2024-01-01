«За рулем» в январе: календарь новинок-2024; что изменится для водителей; хорошие кроссоверы с АКП
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» №1/2024 – это:
ЗР МОМЕНТ
- АВТОВАЗ возвращает на конвейер мотор 1.8!
- Почему дорожает такси?
- Гран-при «За рулем» 2024 – выиграй автомобиль Лада!
- Новый Duster и другие новинки.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Кроссовер BAIC X55 – калининградской сборки
- Гибрид Aito M5 с запасом хода 1000 км
- Седан Changan Lamore – есть ли смысл брать?
- Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid: бензиновый двигатель и два электромотора
- Jetour X70 Plus – идеал для путешествий?
- Большой седан Hongqi H5 – дешевле Camry!
ЗР АКТИВ
- За скрученный пробег – тюрьма
- Новое в ПДД: чего ждать в 2024 году
- Беспилотное такси – миф или реальность?
ЗР ТЕСТ
- Обновленная Лада Веста, Geely Emgrand и Omoda S5 – насколько они народные?
ЗР ЭКСПЕРТ
- Экспертиза ЗР. Выбираем компактные и недорогие видеорегистраторы
- Мифы о моторном масле: где правда и где ложь
- Выбираем б/у: Volvo XC90; Opel Insignia; Daihatsu Move
- Изолируем проводку: изолента подойдет?
- Чем живет фирма Changan? Едем на завод!
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки. BMW X3 первого поколения
- Большой тест ЗР. Водяные насосы для Лады – откуда столько брака?
- Вторичка: недорогие кроссоверы с гидроавтоматами
- Парк ЗР: Кроссовер Omoda C5 на московском снегу.
А также:
- Календарь новинок 2024
- Правительственный ЗИЛ-111 – каков он на фоне иномарок?
- Рулим генеральской Волгой ГАЗ-3102 и вспоминаем ее историю
- Пассажирский Соболь NN: семь мест и комфорт.
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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17
01.01.2024
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