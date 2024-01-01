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Выиграй Ладу
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Полный привод, большой клиренс, 238 л.с. – выбираем иномарку по цене Лады
1 января
Полный привод, большой клиренс, 238 л.с. – выбираем иномарку по цене Лады
Какой б/у кроссовер дешевле 2 млн можно брать
Моднице не повезло дважды, но настроение это не испортило. А водитель явно не в духе
1 января
Моднице не повезло дважды, но настроение это не испортило. А водитель явно не в духе
Платье Вирджинии застряло в двери автобуса, но...
Tesla в режиме автопилота
1 января
Уволенный сотрудник Tesla раскрыл пугающую правду об автопилоте
Бывший сотрудник Tesla заявил, что автопилот...

«За рулем» в январе: календарь новинок-2024; что изменится для водителей; хорошие кроссоверы с АКП

Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» №1/2024 – это:

95 лет «За рулем»: Как все начиналось?

ЗР МОМЕНТ

  • АВТОВАЗ возвращает на конвейер мотор 1.8!
  • Почему дорожает такси?
  • Гран-при «За рулем» 2024 – выиграй автомобиль Лада!
  • Новый Duster и другие новинки.


Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Кроссовер BAIC X55 – калининградской сборки
  • Гибрид Aito M5 с запасом хода 1000 км
  • Седан Changan Lamore – есть ли смысл брать?
  • Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid: бензиновый двигатель и два электромотора
  • Jetour X70 Plus – идеал для путешествий?
  • Большой седан Hongqi H5 – дешевле Camry!

ЗР АКТИВ

  • За скрученный пробег – тюрьма
  • Новое в ПДД: чего ждать в 2024 году
  • Беспилотное такси – миф или реальность?

Гран-при «За рулем»: история от Пегаса до «цифры»

ЗР ТЕСТ

  • Обновленная Лада Веста, Geely Emgrand и Omoda S5 – насколько они народные?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Экспертиза ЗР. Выбираем компактные и недорогие видеорегистраторы
  • Мифы о моторном масле: где правда и где ложь
  • Выбираем б/у: Volvo XC90; Opel Insignia; Daihatsu Move
  • Изолируем проводку: изолента подойдет?
  • Чем живет фирма Changan? Едем на завод!

ЗР РЕСУРС

  • Вторые руки. BMW X3 первого поколения
  • Большой тест ЗР. Водяные насосы для Лады – откуда столько брака?
  • Вторичка: недорогие кроссоверы с гидроавтоматами
  • Парк ЗР: Кроссовер Omoda C5 на московском снегу.

А также:

  • Календарь новинок 2024
  • Правительственный ЗИЛ-111 – каков он на фоне иномарок?
  • Рулим генеральской Волгой ГАЗ-3102 и вспоминаем ее историю
  • Пассажирский Соболь NN: семь мест и комфорт.

Розыгрыш призов 26.12.23 от «За рулем» — называем имена победителей

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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За Рулем«За рулем»
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 17
01.01.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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