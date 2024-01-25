Мужские радости на зиму. Топ-10 важных покупок
Мороз и снег – это время для необычных приключений и приятного отдыха разной степени экстремальности. Вот несколько идей от Мегамаркета, как реализовать свои замыслы легко, быстро и с выгодой – ведь если использовать промокод РАДОСТИ, то можно получить до 31 января скидку на покупку в размере от 1500 от 10 000 рублей (вот тут – полные правила акции).
Транспорт
Начнем со средств передвижения и транспорта, который способен передвигаться по пересеченной местности и для управления которым не требуется водительских прав от слова «совсем». Это мотобуксировщик, он же – мотособака. Едет она перед человеком и тянет его и груз за собой. Стоит мотобуксировщик относительно недорого – раза в два дешевле самых доступных снегоходов. При этом мотособака отличается простотой и надежностью конструкции.
Этот вид транспорта экономичен, но мощности в 10-20 л.с. достаточно, чтобы передвигаться по снежной целине на сравнительно большой скорости (до 40 км/ч) и при этом перевозить груз около 100 килограммов, а также буксировать, например, сани.
Кроме того, мотобуксировщик весит немного – 80-100 кг. То есть, достать его, застрявшего в каком-нибудь сложно проходимом месте, гораздо проще, чем тот же снегоход, который весит, в среднем, 300 кг.
И последний бонус – мотособака пригодится не только зимой, но и летом: у нее чисто гусеничный ход, подходящий для разных грунтов и поверхностей.
Зимой передвигаться с помощью мотобуксировщика можно на лыжах или санях. Кстати, лыжи в этом случае нужно брать не узкие беговые, а пошире, наподобие охотничьих. Тогда это будет путешествие как на настоящей собачей упряжке – стоя на лыжах или в санях, с ветерком. Также можно оснастить мотособаку монтирующимся спереди лыжным модулем, благодаря которому она превратится в настоящий снегоход.
К слову, мотобуксировщик может оснащаться съемным отвалом, а некоторые модели имеют сиденья, и на них можно ездить верхом и без лыжного модуля.
Одежда
Лучшим выбором для активного зимнего отдыха на природе будет спортивный комбинезон. Он отлично защищает от снега, не продувается, но дышит и не сковывает движения. Кроме того, такая одежда отличается прочностью, не промокает и быстро сушится.
Для тепла и комфорта под комбинезон стоит надеть термобелье, которое помогает терморегуляции, отводит влагу и быстро сохнет. Кстати, для того, чтобы точно не замерзнуть, можно купить жилет с подогревом. Он тоже не будет сковывать движения, а включить его или выключить можно даже сквозь верхнюю одежду, нажав кнопку на груди.
Укрытие
В продаже есть множество зимних палаток. Есть даже двухкомнатные варианты. Они не продуваются и отлично удерживают тепло благодаря нескольким слоям особой ткани. При этом у них обязательно есть плотный тканевой пол – сидеть на снегу не придется. Как правило, зимние палатки делаются для рыбалки, и в полу у них есть «лючок» для лунки. Также стоит выбирать те модели палаток, у которых есть не только окна, но и клапаны вентиляции.
Отапливать палатку лучше инфракрасным обогревателем на газу, так как это автономный вариант, не требующий генератора или других источников энергии. Существуют также инфракрасные обогреватели, на которых можно готовить еду, а не только греться. Кстати, есть и уличные модели газовых обогревателей, благодаря которым можно устраивать комфортные пикники в снегу, прямо под открытым небом. Но они достаточно громоздкие.
Еда
Чтобы сделать свои приключения еще необычнее, можно закупиться сухими пайками, и здесь есть где разгуляться – они делаются на разный вкус и можно составить себе очень интересное меню: супы, паштеты, тушеное мясо с гарнирами, ветчина, галеты… Вкусно и калорийно, что очень кстати в морозы.
Вон, например, что входит в один из наборов весом 1400 граммов (на сутки): тефтели из говядины, мясной борщ, говядина с кашей, плавленый сыр, ветчина, галеты, яблочное пюре, шоколад, чай, кофе.
Также в сухпаи обязательно входят таблетки сухого спирта для разогрева еды и особые спички.
На всякий случай
Что еще может понадобиться человеку, когда он выбирается отдыхать на природу? Здесь уже все продумано – в продаже есть множество так называемых наборов для выживания, и остается только подобрать себе подходящий. Нож, фонарик, отвертки, пила, карабин, компас… Такой набор может пригодиться во время любой поездки, и даже не экстремальной. И его всегда можно дополнить чем-то на свое усмотрение. Например, ракетницей, клеем, веревкой и так далее.
Не лишней может оказаться и рация. Если вы едете в места, где может не ловить сотовая связь (а такие места есть даже в ближнем Подмосковье), то лучше не пренебрегать рацией. С ее помощью можно не только переговариваться с товарищами, с которыми вы отправились навстречу приключениям, но и связаться с МЧС. Надо лишь уточнить предварительно частоты, на которых спасатели ведут прослушивание в том регионе, куда вы направляетесь.
К слову, основная частота спасателей в РФ – 164.475 МГц. Но есть также другие частоты, на которых вас могут услышать и, при необходимости, помочь. Например, это может быть кто-нибудь из «Союза Радиолюбителей России», вызывные частоты которого – 145.500 МГц и 438.500 МГц. А «Радиолюбительская Аварийная Служба» слушает эфир на частоте 14.292 МГц.
Чтобы заряжать рацию, телефон и тот же жилет с электроподогревом, если выезд рассчитан более чем на день, понадобится внешний аккумулятор (он же пауэр-банк). Но заряжать гаджеты можно и от мотособаки – современные модели оснащаются USB-розетками.
Сам отдых
Все это снаряжение от Мегамаркета, во-первых, можно купить с выгодой для себя, потому что до 31 января действует промокод РАДОСТИ, который дает скидку на покупку в размере от 1500 от 10 000 рублей (здесь – полные правила акции). А во-вторых, позволит отдохнуть самым необычным способом, по-мужски. При этом попутно можно заняться множеством интересных дел: порыбачить, пострелять из арбалета по мишеням, заняться фотоохотой, полюбоваться на звезды без светового загрязнения от городов и другими интересующими вас занятиями. Домой вернетесь счастливыми – отвечаем!
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