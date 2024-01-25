Мужские радости на зиму. Топ-10 важных покупок

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Можно, конечно, просидеть все холодные месяцы на диване, но это не наш выбор!

Мороз и снег – это время для необычных приключений и приятного отдыха разной степени экстремальности. Вот несколько идей от Мегамаркета, как реализовать свои замыслы легко, быстро и с выгодой – ведь если использовать промокод РАДОСТИ, то можно получить до 31 января скидку на покупку в размере от 1500 от 10 000 рублей (вот тут – полные правила акции).

Транспорт

Начнем со средств передвижения и транспорта, который способен передвигаться по пересеченной местности и для управления которым не требуется водительских прав от слова «совсем». Это мотобуксировщик, он же – мотособака. Едет она перед человеком и тянет его и груз за собой. Стоит мотобуксировщик относительно недорого – раза в два дешевле самых доступных снегоходов. При этом мотособака отличается простотой и надежностью конструкции.

Мотобуксировщик, он же – мотособака

Этот вид транспорта экономичен, но мощности в 10-20 л.с. достаточно, чтобы передвигаться по снежной целине на сравнительно большой скорости (до 40 км/ч) и при этом перевозить груз около 100 килограммов, а также буксировать, например, сани.

Кроме того, мотобуксировщик весит немного – 80-100 кг. То есть, достать его, застрявшего в каком-нибудь сложно проходимом месте, гораздо проще, чем тот же снегоход, который весит, в среднем, 300 кг.

И последний бонус – мотособака пригодится не только зимой, но и летом: у нее чисто гусеничный ход, подходящий для разных грунтов и поверхностей.

Зимой передвигаться с помощью мотобуксировщика можно на лыжах или санях. Кстати, лыжи в этом случае нужно брать не узкие беговые, а пошире, наподобие охотничьих. Тогда это будет путешествие как на настоящей собачей упряжке – стоя на лыжах или в санях, с ветерком. Также можно оснастить мотособаку монтирующимся спереди лыжным модулем, благодаря которому она превратится в настоящий снегоход.

К слову, мотобуксировщик может оснащаться съемным отвалом, а некоторые модели имеют сиденья, и на них можно ездить верхом и без лыжного модуля.

Одежда

Лучшим выбором для активного зимнего отдыха на природе будет спортивный комбинезон. Он отлично защищает от снега, не продувается, но дышит и не сковывает движения. Кроме того, такая одежда отличается прочностью, не промокает и быстро сушится.

Зимний спортивный комбинезон

Для тепла и комфорта под комбинезон стоит надеть термобелье, которое помогает терморегуляции, отводит влагу и быстро сохнет. Кстати, для того, чтобы точно не замерзнуть, можно купить жилет с подогревом. Он тоже не будет сковывать движения, а включить его или выключить можно даже сквозь верхнюю одежду, нажав кнопку на груди.

Терможилет с электроподогревом

Укрытие

В продаже есть множество зимних палаток. Есть даже двухкомнатные варианты. Они не продуваются и отлично удерживают тепло благодаря нескольким слоям особой ткани. При этом у них обязательно есть плотный тканевой пол – сидеть на снегу не придется. Как правило, зимние палатки делаются для рыбалки, и в полу у них есть «лючок» для лунки. Также стоит выбирать те модели палаток, у которых есть не только окна, но и клапаны вентиляции.

Каркасная трехслойная палатка

Отапливать палатку лучше инфракрасным обогревателем на газу, так как это автономный вариант, не требующий генератора или других источников энергии. Существуют также инфракрасные обогреватели, на которых можно готовить еду, а не только греться. Кстати, есть и уличные модели газовых обогревателей, благодаря которым можно устраивать комфортные пикники в снегу, прямо под открытым небом. Но они достаточно громоздкие.

Инфракрасный газовый обогреватель

Еда

Чтобы сделать свои приключения еще необычнее, можно закупиться сухими пайками, и здесь есть где разгуляться – они делаются на разный вкус и можно составить себе очень интересное меню: супы, паштеты, тушеное мясо с гарнирами, ветчина, галеты… Вкусно и калорийно, что очень кстати в морозы.

Сухой паёк

Вон, например, что входит в один из наборов весом 1400 граммов (на сутки): тефтели из говядины, мясной борщ, говядина с кашей, плавленый сыр, ветчина, галеты, яблочное пюре, шоколад, чай, кофе.

Также в сухпаи обязательно входят таблетки сухого спирта для разогрева еды и особые спички.

На всякий случай

Что еще может понадобиться человеку, когда он выбирается отдыхать на природу? Здесь уже все продумано – в продаже есть множество так называемых наборов для выживания, и остается только подобрать себе подходящий. Нож, фонарик, отвертки, пила, карабин, компас… Такой набор может пригодиться во время любой поездки, и даже не экстремальной. И его всегда можно дополнить чем-то на свое усмотрение. Например, ракетницей, клеем, веревкой и так далее.

Набор для выживания

Не лишней может оказаться и рация. Если вы едете в места, где может не ловить сотовая связь (а такие места есть даже в ближнем Подмосковье), то лучше не пренебрегать рацией. С ее помощью можно не только переговариваться с товарищами, с которыми вы отправились навстречу приключениям, но и связаться с МЧС. Надо лишь уточнить предварительно частоты, на которых спасатели ведут прослушивание в том регионе, куда вы направляетесь.

Рация для вызова друг друга и спецслужб

К слову, основная частота спасателей в РФ – 164.475 МГц. Но есть также другие частоты, на которых вас могут услышать и, при необходимости, помочь. Например, это может быть кто-нибудь из «Союза Радиолюбителей России», вызывные частоты которого – 145.500 МГц и 438.500 МГц. А «Радиолюбительская Аварийная Служба» слушает эфир на частоте 14.292 МГц.

Чтобы заряжать рацию, телефон и тот же жилет с электроподогревом, если выезд рассчитан более чем на день, понадобится внешний аккумулятор (он же пауэр-банк). Но заряжать гаджеты можно и от мотособаки – современные модели оснащаются USB-розетками.

Сам отдых

Все это снаряжение от Мегамаркета, во-первых, можно купить с выгодой для себя, потому что до 31 января действует промокод РАДОСТИ, который дает скидку на покупку в размере от 1500 от 10 000 рублей (здесь – полные правила акции). А во-вторых, позволит отдохнуть самым необычным способом, по-мужски. При этом попутно можно заняться множеством интересных дел: порыбачить, пострелять из арбалета по мишеням, заняться фотоохотой, полюбоваться на звезды без светового загрязнения от городов и другими интересующими вас занятиями. Домой вернетесь счастливыми – отвечаем!

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