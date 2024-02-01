#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как быстро ржавеет китайский кроссовер – на примере Haval
1 февраля
Как быстро ржавеет китайский кроссовер – на примере Haval
Эксперт «За рулем» выяснил, насколько быстро...
Как поступают зимой опытные водители — 5 необычных приемов
1 февраля
Как поступают зимой опытные водители — 5 необычных приемов
Эксперт «За рулем» раскрыл несколько секретов...
Выпускаемые в РФ автомобили должны соответствовать экостандарту не ниже Евро-3
1 февраля
Выпускаемые в РФ автомобили должны соответствовать экостандарту не ниже Евро-3
Упрощенный техрегламент для автомобилей...

«За рулем»-февраль: хорошие авто за 700 000 рублей; когда менять права; ESP для Лады

Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» №2/2024 – это:

95 лет «За рулем»: Как все начиналось?

ЗР МОМЕНТ

  • Штрафы «по лицу»: как камеры будут штрафовать пешеходов
  • Tank 330, Лада Веста SW Спортлайн и другие новинки
  • Авторынок России: итоги 2023 года
  • ОСАГО против ям на дорогах
  • ESP для Лады: сделано в России
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Первый тест: Лада Аура – с мотором 1.8 и вариатором
  • GAC GS8 второго поколения
  • Электрический хэтчбек Ora 03: официально в России
  • Пикап Соллерс ST6 российской сборки – вместо «японцев»?
  • Конкурс «Бренд года» журнала «За рулем»: победители названы!

ЗР АКТИВ

  • Куда идет мировой автопром
  • Программа льготного автокредитования: все детали
  • Водительские права: сдача, обмен, срок действия

ЗР ТЕСТ

  • Geely Atlas нового поколения против Jaecoo J7: выбор очевиден?

ЗР ЭКСПЕРТ

Гран-при «За рулем»: история от Пегаса до «цифры»
  • Крестовины для Нивы: почему столько брака?
  • Выбираем б/у: Suzuki Vitara; Subaru Levorg; BMW X6 первого поколения
  • Завод Haval в Тульской области: как адаптируют машины
  • Противоугонные системы: что, как и почем
  • Выбираем колесные колпаки
  • Что в автомобиле стареет прежде всего?
  • Электрические насосы для замены моторного масла

ЗР РЕСУРС

  • Вторые руки. Toyota RAV4 третьего поколения
  • Вторичка: хорошие хэтчбеки по цене Калины
  • Парк ЗР: Chevrolet NIva; Haval M6 и его первая зима

А также:

  • Волга ГАЗ-21 на фоне зарубежных одноклассников
  • КИМ-10 – полная история одного из самых невезучих отечественных автомобилей
  • ГАЗель Некст с новым турбодизелем G 2.5

Как «За рулем» придумал Гран-при – и чем помогли читатели

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков!

Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах

Читайте «За рулем»! Будьте первыми!

Подпишитесь на «За рулем» в

За Рулем«За рулем»
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
01.02.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0