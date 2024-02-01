«За рулем»-февраль: хорошие авто за 700 000 рублей; когда менять права; ESP для Лады
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» №2/2024 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Штрафы «по лицу»: как камеры будут штрафовать пешеходов
- Tank 330, Лада Веста SW Спортлайн и другие новинки
- Авторынок России: итоги 2023 года
- ОСАГО против ям на дорогах
- ESP для Лады: сделано в России
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Первый тест: Лада Аура – с мотором 1.8 и вариатором
- GAC GS8 второго поколения
- Электрический хэтчбек Ora 03: официально в России
- Пикап Соллерс ST6 российской сборки – вместо «японцев»?
- Конкурс «Бренд года» журнала «За рулем»: победители названы!
ЗР АКТИВ
- Куда идет мировой автопром
- Программа льготного автокредитования: все детали
- Водительские права: сдача, обмен, срок действия
ЗР ТЕСТ
- Geely Atlas нового поколения против Jaecoo J7: выбор очевиден?
ЗР ЭКСПЕРТ
- Крестовины для Нивы: почему столько брака?
- Выбираем б/у: Suzuki Vitara; Subaru Levorg; BMW X6 первого поколения
- Завод Haval в Тульской области: как адаптируют машины
- Противоугонные системы: что, как и почем
- Выбираем колесные колпаки
- Что в автомобиле стареет прежде всего?
- Электрические насосы для замены моторного масла
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки. Toyota RAV4 третьего поколения
- Вторичка: хорошие хэтчбеки по цене Калины
- Парк ЗР: Chevrolet NIva; Haval M6 и его первая зима
А также:
- Волга ГАЗ-21 на фоне зарубежных одноклассников
- КИМ-10 – полная история одного из самых невезучих отечественных автомобилей
- ГАЗель Некст с новым турбодизелем G 2.5
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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01.02.2024
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