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Опасное заблуждение про лампу ABS – о чем не знают водители

Загоревшаяся красная лампа сигнализирует о серьезных неисправеностях, при которых обычно нельзя продолжать движение. Желтая предупреждает о незначительных сбоях. Вы тоже так считаете?

Зимняя ловушка с парковкой — попадаются даже бывалые

Водитель собрался выезжать из гаража, но обнаружил, что на приборной панели зажглась лампочка с надписью ABS. Как ему поступить в такой ситуации, чтобы не нарушить ПДД?

Отмечайте свой вариант.

А правильный ответ – на следующей странице.

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26 февраля
Можно ли начинать движение, если на панели приборов горит лампа ABS?
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За РулемМитрошин Дмитрий
Количество просмотров 4
05.03.2024
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