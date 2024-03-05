Опасное заблуждение про лампу ABS – о чем не знают водители

Загоревшаяся красная лампа сигнализирует о серьезных неисправеностях, при которых обычно нельзя продолжать движение. Желтая предупреждает о незначительных сбоях. Вы тоже так считаете?

Можно ли начинать движение, если на панели приборов горит лампа ABS? 1. Можно, если лампа горит желтым светом 2. Можно, с соблюдением мер предосторожности и только до автосервиса 3. Нельзя Проголосовать