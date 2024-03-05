Опасное заблуждение про лампу ABS – о чем не знают водители
Загоревшаяся красная лампа сигнализирует о серьезных неисправеностях, при которых обычно нельзя продолжать движение. Желтая предупреждает о незначительных сбоях. Вы тоже так считаете?
Водитель собрался выезжать из гаража, но обнаружил, что на приборной панели зажглась лампочка с надписью ABS. Как ему поступить в такой ситуации, чтобы не нарушить ПДД?
Отмечайте свой вариант.
А правильный ответ – на следующей странице.
05.03.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0