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Какие участки дорог – самые опасные зимой: проверили их на шинах с шипами и без

В Россию идут оттепели, а вместе с ними и «дни жестянщика». Но способ уберечься есть.

Главная опасность любой трассы – мосты. Зимой они коварны тем, что на них часто образуется лед, которого может не быть на асфальте, уложенном по земле.

Вдруг вылететь на полном ходу с мокрого асфальта на гладкий лед – не самая приятная ситуация, но весьма распространенная во время зимних оттепелей. А представьте, если мост находится не на прямом участке дороги, а на ее изгибе, и именно на мосту нужно подправить траекторию.

Чтобы проверить, как шины справляются в подобной ситуации, мы взяли два комплекта шин: фрикционные Gislaved Soft Frost 200 и шипованные Nord Frost 200 и отправились на них из Москвы в Мурманск. Кстати, на трассе Р-21 «Кола», по которой мы ехали, – 72 моста.

Спойлер – скандинавские зимние шины Gislaved справились с задачей отлично, но между ними все же есть разница. Узнать о ней вы можете в нашем видео:

Реклама/ООО «Тайрс РУС», ИНН 7706560230/erid 4CQwVszH9pWupRnSCKT

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За рулём
Фото:Алексей Гущин
30.01.2024
Фото:Алексей Гущин
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