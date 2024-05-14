Когда водитель-инвалид бывает неправ на парковке – а вы знали?
«За рулем» напомнил: занимать парковки инвалидов даже инвалидам можно не всегда
Обязательная ли установка этого знака (на фото ниже) на транспортных средствах, управляемых инвалидами, которым предоставлено право на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов?
Отмечайте свой вариант в опросе ниже.
А правильный ответ – на следующей странице.
14.05.2024
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