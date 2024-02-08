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На какие авто распространяются льготные кредиты

Эксперт «За рулем» рассказал, что можно купить по госпрограмме субсидирования автокредитов

Госпрограмму субсидирования автокредитов в России продлили до 2026 года. При этом постановлением Правительства был расширен список лиц, имеющих право на льготный кредит. Скидки при этом не изменились:

  • базовая скидка составляет 20%
  • для жителей Дальнего Востока – 25%
  • на электромобиль – 35% (не более 925 тысяч рублей).

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То есть, скидка покрывает выплаты по кредиту, и это должно стимулировать продажи новых автомобилей. Каких? Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев перечислил их все.

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

— Список вариантов скромен. Прежде всего, это машины российских марок.

Все Лады (кроме Ларгуса) – Granta, Vesta, Niva Travel, Niva Legend.

Четыре УАЗа – Хантер, Патриот, Пикап и «буханка».

Семейство ГАЗели

Электрические Evolute iPro (седан), iJoy (кроссовер) и Москвич 3е.

Для иномарок одно исключение – модели Haval, собранные в России. Здесь в 2 млн рублей укладывается только Jolion в простых комплектациях.

О других особенностях госпрограмме субсидирования автокредитов читайте в февральском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Почти бесплатный сыр», опубликованной в журнале «За рулем» №2/2024.

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Кирилл Панов
Количество просмотров 1
08.02.2024
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