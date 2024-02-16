Топ приемов сбить цену на автомобиль, которых как огня боятся дилеры!

«За рулем» выяснил, как получить максимальную скидку при покупке машины у дилера

В любом дилерском центре вас будут убеждать, что покупка автомобиля в кредит выгоднее, чем за наличные. А по программе трейд-ин можно дополнительно получить хорошую скидку. На самом деле всё не так, как кажется на первый взгляд.

Трейд-ин – в чем подвох?

Это распространенная система покупки. Вам предлагают продать свою старую машину и купить новую, компенсируя часть стоимости покупки выручкой за проданный автомобиль. Проблема в том, что в стремлении побольше заработать салон примет старый автомобиль по заниженной цене, из-за чего скидка на новую машину может не покрыть разницы. В большинстве случаев выгоднее продавать машину лично. Но при этом вы потратите больше времени и вам придется контактировать с потенциальными покупателями, а это дополнительные неудобства и риски.

Решились на покупку через трейд-ин, но автомобиля у вас нет? Можно специально недорого купить старую машину, чтобы сдать ее в трейд-ин. И это тоже дополнительные риски. Такая схема подойдет тем, кто хорошо разбирается в технике и сможет своими силами выбрать беспроблемную машину.

Покупка автомобиля в кредит

Банки сотрудничают с автосалонами, выплачивая дилеру комиссию за каждый оформленный кредит. Часть ее салон оставляет себе, а частью «делится» с покупателем, предоставляя скидку.

Жирный минус автокредита состоит в том, что для получения выгодной процентной ставки придется оформить каско и страхование жизни. А иногда еще и приобрести расширенную гарантию, причем от компании-партнера, а не у самого дилера.

В любом случае необходимо выяснить все условия кредита и просчитать, покроет ли скидка эти допрасходы. Такое возможно, если первоначальный взнос либо стоимость машины, сданной в трейд-ин, больше 60% от цены новой.

Покупка авто за наличные

Если вы просчитали все условия и поняли, что переплатите слишком много относительно рыночной цены выбранной модели, не спешите занимать деньги по знакомым или брать простой потребительский кредит в банке, чтобы купить машину за наличные. В этом случае цена машины резко увеличиться. Дилеру невыгодно отдавать вам машину без дополнительных страховок и кредита. К примеру, вам обещали пятилетний кроссовер за 1,5 млн рублей при условии сдачи старой машины в трейд-ин и оформлении кредита на оставшуюся сумму. Если захотите купить эту же машину за нал, скорее всего цена вырастет до 1,7 млн рублей. Причем эта цена окажется чуть выше рынка.

Такой вариант покупки подойдет тем, кто готов немного переплатить, но при этом не желает ездить по частным объявлениям и смотреть машины с рук.

Что говорят покупатели автомобилей

Пользователь viktorTagan на сайте Otzovik.com рассказал о своем опыте покупки машины в 2023 году в одном из московских автосалонов. Он рассчитывал получить дисконт за оформление кредита, подал предварительную заявку, ему одобрили заем. Но позже в автосалоне ему сообщили, что указанную скидку дать не могут, но зато подарят шины. Также пользователь посетовал, что ему не предоставили детальной информации по погашению и условиям кредита.

На интернет-портале «Банки.ру» в разделе отзывов о выдаче банками автокредитов множество жалоб из-за навязывания дополнительных услуг. Так, один их жителей Москвы написал следующее:

Специалист оформила кредит, втюхала нам кучу допов и дала карту, которая в итоге оказалась кредитной.

Пользователь соцсети «ВКонтакте» Владимир Благодырев отмечает, что нет однозначного ответа на вопрос, есть ли смысл в оформлении автокредита ради скидки. Да, подводные камни есть, и поэтому необходимо все просчитывать, читать каждый пункт в документах, а если есть возможность, то лучше взять с собой юриста.

Например, если сумма переплаты и скидка одинаковые, но в салоне обещают дополнительных аксессуаров к машине на 200 тысяч сверху, то выгода есть. Просто необходимо детально изучать каждое предложение и не соглашаться сразу на навязанные услуги, а выяснить, можно ли от них отказаться.

Как торговаться с дилером и сбить цену на автомобиль?

Не спешите спрашивать про цену. При общении с клиентом работодатели контролируют своих сотрудников на предмет соблюдения всех скриптов. От этого, в том числе, зависит зарплата продавца. Поэтому лучше позволить ему проделать все формальности и задать все утвержденные руководством вопросы. Только после этого сотрудник автосалона вправе снижать цену.

При общении с клиентом работодатели контролируют своих сотрудников на предмет соблюдения всех скриптов. От этого, в том числе, зависит зарплата продавца. Поэтому лучше позволить ему проделать все формальности и задать все утвержденные руководством вопросы. Только после этого сотрудник автосалона вправе снижать цену. Заранее выясните, есть ли другие автосалоны поблизости и какие там цены. В ходе беседы с продавцом можно упомянуть о том, что у конкурентов аналогичная машина стоит дешевле. Только не нужно фантазировать. Продавцы знают всех своих конкурентов и их цены.

Только не нужно фантазировать. Продавцы знают всех своих конкурентов и их цены. Автосалоны зарабатывают на всех сопутствующих продаже автомобиля вещах. Поэтому есть смысл выбивать скидку за каждый доп : оформление ОСАГО или каско, к примеру.

: оформление ОСАГО или каско, к примеру. Эксперты советуют покупать автомобиль из шоу-рума . На них могут быть небольшие царапины, в связи с этим можно смело просить сделать хороший дисконт. Эти небольшие недочеты потом можно легко устранить в автосервисе и на мойке.

. На них могут быть небольшие царапины, в связи с этим можно смело просить сделать хороший дисконт. Эти небольшие недочеты потом можно легко устранить в автосервисе и на мойке. Лучше покупать в конце месяца. Автосалон может еще не выполнить план и ему потребуется срочно продать одну или две машины. Такие автомобили продают с наибольшими скидками, ведь за выполнение плана все получают бонусы, — от продавцов до руководства дилерских центров и импортеров.

Выгода при покупке автомобиля с господдержкой

Выгодно купить новый автомобиль можно с помощью госпрограммы льготного кредитования. Но по госпрограмме скидка дается лишь на недорогие авто. И все же такая программа позволяет сэкономить 20% при покупке в кредит автомобиля. И 35%, если берете электромобиль, но не более 925 тыс. рублей.

В 2024 году программа продолжить действовать, но только для некоторых групп граждан. Она распространяется на:

семей с детьми;

медработников;

работников сферы образования;

мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в СВО, а также членов их семей;

инвалидов.

На покупку каких автомобилей распространяется господдержка?

Приобретаемая машина должна быть российской марки. Исключение – модели китайской марки Haval, но только если они собраны в РФ. Также приобретаемый автомобиль должен быть новым. Его масса не должна превышать 3,5 т.

Стоимость приобретаемого автомобиля с учетом уровня его комплектации – не более 2 млн рублей (электромобили могут быть любой стоимости).

Кредит оформляется на срок до 7 лет, но на практике большинство участвующих в программе банков предоставляют его на 3 года, что ведет к увеличению размера ежемесячных платежей.

Реальный опыт покупки авто с господдержкой

Экономист Андрей Кулага на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал, как покупал авто с господдержкой. Он пояснил, что как только появилась возможность оформить машину со скидкой, она подорожала на 220 тысяч.

Экономист отмечает, что на госсубсидии хотят заработать все. Дилеры начинают завышать цены и навязывать допопции. Банки включают допстраховки и программы защиты заемщиков. Поэтому необходимо знать, как от этого отказаться, не ухудшая условий. Кулага сделал вывод, что в результате от субсидии остается около половины.