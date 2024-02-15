Солнцепек и Тосочка – чем опасны современные огнеметы

«За рулем» рассказал об уникальных машинах с термобарическими боеприпасами

Редкий случай: чтобы объяснить, в чем уникальность этого оружия, нужно вести рассказ в обратной последовательности. Сначала о применяемом боеприпасе и лишь потом о способах его доставки до цели и о технике.

Мощнее фугаса

Принцип действия объемно-детонирующего или термобарического боеприпаса отражен в его названии. Основные поражающие факторы такого оружия — высокая температура (термический) и ударная волна (барический).

Физическая реализация процесса — доставка к цели заряда с горючим веществом с последующим его подрывом. Содержащийся в атмосфере кислород выступает в роли внешнего окислителя, тогда как традиционные взрывчатки содержат собственный окислитель.

Мощность подобных боеприпасов высока. Например, отечественная объемно-детонирующая авиабомба ОДАБ-500 содержит 193 кг жидкого вещества — в тротиловом эквиваленте эффект от его применения оценивается одной тонной.

В нашей армии термобарические заряды применяются в огнеметах Шмель и Рысь, ручных гранатометах, реактивных системах залпового огня (РСЗО), противотанковых ракетных комплексах, авиабомбах и даже ручных гранатах.

Специализированным средством для применения термобарических боеприпасов является комплекс Солнцепек.

ТОС-1А — тяжелая огнеметная система для стрельбы ракетами с термобарическим зарядом.

Огнемет стреляет залпами

Полное название этого вида вооружения — тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек. Долгое время была приписана к войскам радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Но сейчас появилась и в подразделениях воздушно-десантных войск.

ТОС-1А — оружие переднего края, работает по площадям, создано для непосредственной огневой поддержки частей. Служит для поражения живой силы противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях, техники и укреплений (как работает Солнцепек, смотрите тут).

В современном исполнении комплекс Солнцепек состоит из одной-двух транспортно-заряжающих машин (ТЗМ) и установки БМ-1 с 24 пусковыми трубами калибром 220 мм.

Боевая машина БМ-1 комплекса Солнцепек ТОС-1А. Оснащение: танковое шасси, реактивная система залпового огня, вычислительный комплекс, дальномер, прицел, приборы наблюдения, средства связи, система пуска дымовых гранат.

И система залпового огня (схожая с РСЗО), и транспортная машина — гусеничные, на базе танков Т-90 и Т-72. Это подразумевает хорошую проходимость и высокий уровень защиты экипажей. Корпус БМ-1 теперь оснащают и блоками динамической защиты, а пусковую установку — противодроновыми сетками.

Для перегрузки ракет транспортно-заряжающая машина оборудована манипулятором.

Основа боекомплекта (24 снаряда в БМ-1 и еще столько же в ТЗМ) — неуправляемые реактивные снаряды (НУРС) МО.1.01.4М длиной 3723 мм и массой 216 кг с термобарическим зарядом массой 90 кг.

Пусковая установка Солнцепека: 24 направляющих для реактивных снарядов.

Эффективная зона поражения одним НУРСом — 1140 м2. Максимальная дальность стрельбы — 6200 м. Одним полным залпом, на который уходит 6 секунд при парном пуске ракет, Солнцепек способен накрыть сплошным шквалом огня и ударной волной несколько гектаров! Помимо ракет с термобарическим зарядом боекомплект также может содержать НУРСы с дымозажигательным зарядом.

Пополнение комплекта пусковой установки Солнцепека происходит с помощью транспортно-заряжающей машины.

От Солнцепека к Тосочке

Пути развития тяжелых огнеметных систем диктует опыт СВО. Установки ближнего боя уязвимы, несмотря на бронирование. Их надо отодвигать от переднего края, насыщенного разведывательными и ударными дронами противника, вглубь своей территории.

Поэтому разработчики пытаются усовершенствовать боеприпасы для ТОС-1А. Сделаны шаги по увеличению дальнобойности и мощности заряда, причем ракеты остались в прежних габаритах. Точные показатели засекречены – известно только, что максимальная дальность у модернизированных и перспективных ракет превышает 10 км. Таким образом, по дальнобойности тяжелые огнеметные системы приближаются к традиционным РСЗО Град.

Основной путь совершенствования тяжелых огнеметных систем — повышение дальности ракет и мощности зарядов.

Повысить мобильность, сократить время на приведение в боевое положение и открытие огня призван новый комплекс ТОС-2 Тосочка. Боевая машина с 18 пусковыми установками (повышенной дальности) базируется на трехосном колесном шасси Урал с легкобронированной кабиной, что позволяет быстрее уходить от ответного удара.

Прицеливание, стрельба и управление огнем у новинки автоматизированы. Кроме того, на борту есть манипулятор, позволяющий пополнять боекомплект без участия транспортно-заряжающей машины.

Характеристики огнеметной системы ТОС-1А

Калибр, мм 220 Число направляющих 24 Тип боеприпаса НУРС Дальность стрельбы (min — max), м 600-6000 Время готовности к открытию огня, с 90 Длительность полного залпа, с 6 Шасси Т-72, Т-90 Масса, кг 44300 Скорость, км/ч 60 Запас хода, км 550 Экипаж, чел. 3

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