Солнцепек и Тосочка – чем опасны современные огнеметы
Редкий случай: чтобы объяснить, в чем уникальность этого оружия, нужно вести рассказ в обратной последовательности. Сначала о применяемом боеприпасе и лишь потом о способах его доставки до цели и о технике.
Мощнее фугаса
Принцип действия объемно-детонирующего или термобарического боеприпаса отражен в его названии. Основные поражающие факторы такого оружия — высокая температура (термический) и ударная волна (барический).
Физическая реализация процесса — доставка к цели заряда с горючим веществом с последующим его подрывом. Содержащийся в атмосфере кислород выступает в роли внешнего окислителя, тогда как традиционные взрывчатки содержат собственный окислитель.
Мощность подобных боеприпасов высока. Например, отечественная объемно-детонирующая авиабомба ОДАБ-500 содержит 193 кг жидкого вещества — в тротиловом эквиваленте эффект от его применения оценивается одной тонной.
В нашей армии термобарические заряды применяются в огнеметах Шмель и Рысь, ручных гранатометах, реактивных системах залпового огня (РСЗО), противотанковых ракетных комплексах, авиабомбах и даже ручных гранатах.
Специализированным средством для применения термобарических боеприпасов является комплекс Солнцепек.
Огнемет стреляет залпами
Полное название этого вида вооружения — тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек. Долгое время была приписана к войскам радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Но сейчас появилась и в подразделениях воздушно-десантных войск.
ТОС-1А — оружие переднего края, работает по площадям, создано для непосредственной огневой поддержки частей. Служит для поражения живой силы противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях, техники и укреплений (как работает Солнцепек, смотрите тут).
В современном исполнении комплекс Солнцепек состоит из одной-двух транспортно-заряжающих машин (ТЗМ) и установки БМ-1 с 24 пусковыми трубами калибром 220 мм.
И система залпового огня (схожая с РСЗО), и транспортная машина — гусеничные, на базе танков Т-90 и Т-72. Это подразумевает хорошую проходимость и высокий уровень защиты экипажей. Корпус БМ-1 теперь оснащают и блоками динамической защиты, а пусковую установку — противодроновыми сетками.
Основа боекомплекта (24 снаряда в БМ-1 и еще столько же в ТЗМ) — неуправляемые реактивные снаряды (НУРС) МО.1.01.4М длиной 3723 мм и массой 216 кг с термобарическим зарядом массой 90 кг.
Эффективная зона поражения одним НУРСом — 1140 м2. Максимальная дальность стрельбы — 6200 м. Одним полным залпом, на который уходит 6 секунд при парном пуске ракет, Солнцепек способен накрыть сплошным шквалом огня и ударной волной несколько гектаров! Помимо ракет с термобарическим зарядом боекомплект также может содержать НУРСы с дымозажигательным зарядом.
От Солнцепека к Тосочке
Пути развития тяжелых огнеметных систем диктует опыт СВО. Установки ближнего боя уязвимы, несмотря на бронирование. Их надо отодвигать от переднего края, насыщенного разведывательными и ударными дронами противника, вглубь своей территории.
Поэтому разработчики пытаются усовершенствовать боеприпасы для ТОС-1А. Сделаны шаги по увеличению дальнобойности и мощности заряда, причем ракеты остались в прежних габаритах. Точные показатели засекречены – известно только, что максимальная дальность у модернизированных и перспективных ракет превышает 10 км. Таким образом, по дальнобойности тяжелые огнеметные системы приближаются к традиционным РСЗО Град.
Повысить мобильность, сократить время на приведение в боевое положение и открытие огня призван новый комплекс ТОС-2 Тосочка. Боевая машина с 18 пусковыми установками (повышенной дальности) базируется на трехосном колесном шасси Урал с легкобронированной кабиной, что позволяет быстрее уходить от ответного удара.
Прицеливание, стрельба и управление огнем у новинки автоматизированы. Кроме того, на борту есть манипулятор, позволяющий пополнять боекомплект без участия транспортно-заряжающей машины.
Характеристики огнеметной системы ТОС-1А
|Калибр, мм
|220
|Число направляющих
|24
|Тип боеприпаса
|НУРС
|Дальность стрельбы (min — max), м
|600-6000
|Время готовности к открытию огня, с
|90
|Длительность полного залпа, с
|6
|Шасси
|Т-72, Т-90
|Масса, кг
|44300
|Скорость, км/ч
|60
|Запас хода, км
|550
|Экипаж, чел.
|3
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