Как закрепить гофру, если она слишком длинная?

Читатель «За рулем» нашел простое решение проблемы с сильфоном выхлопной системы

На моей Весте SW Кросс 1.8 2018 года на 130 тысячах км прогорел сильфон выхлопной системы – «гофра». Заводскую, длиной 100 мм, пришлось заменить на новую – длиной 200 мм. За счет увеличенной гофры весь выпускной тракт стал более подвижным, а потому труба глушителя периодически билась об одну из двух перемычек, установленных под днищем кузова. Есть варианты с дополнительным креплением, но для этого пришлось бы варить элементы на кузове и глушителе – это не мой вариант.

Я поступил проще, использовав четыре червячных хомута. Глушитель держится спереди и сзади на двух резинках, у которых большая амплитуда перемещения из стороны в сторону. На эти резинки надеваются по два хомута, как показано на фото (можно и по одному хомуту большого размера). Хомуты затягиваются, тем самым «сплющивая» резинку и уменьшая амплитуду ее перемещения. Глушитель меньше раскачивается, а выхлопная труба перестает доставать до перемычки.

Е. Есаулков, г. Волжский

Затянув хомуты, вы «сплющиваете» резинку и тем самым уменьшаете амплитуду ее перемещения

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