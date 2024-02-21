#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый Toyota Land Cruiser Prado 2024
21 февраля
Toyota озвучила цены на новый Land Cruiser Prado
Начались продажи нового внедорожника Land...
Из-за проблем с предохранителями Mercedes проведет отзывную кампанию — называем модели
21 февраля
Из-за проблем с предохранителями Mercedes проведет отзывную кампанию — называем модели
Mercedes отзовет 250 тысяч автомобилей по всему...
Выбираем лучший минивэн — выигрываем Ладу!
21 февраля
Выбираем лучший минивэн — выигрываем Ладу!
В 2023 году в продаже появились два новых...

Как закрепить гофру, если она слишком длинная?

Читатель «За рулем» нашел простое решение проблемы с сильфоном выхлопной системы

Надевалка для колес – незаменимая вещь, сделанная своими руками

На моей Весте SW Кросс 1.8 2018 года на 130 тысячах км прогорел сильфон выхлопной системы – «гофра». Заводскую, длиной 100 мм, пришлось заменить на новую – длиной 200 мм. За счет увеличенной гофры весь выпускной тракт стал более подвижным, а потому труба глушителя периодически билась об одну из двух перемычек, установленных под днищем кузова. Есть варианты с дополнительным креплением, но для этого пришлось бы варить элементы на кузове и глушителе – это не мой вариант.

Я поступил проще, использовав четыре червячных хомута. Глушитель держится спереди и сзади на двух резинках, у которых большая амплитуда перемещения из стороны в сторону. На эти резинки надеваются по два хомута, как показано на фото (можно и по одному хомуту большого размера). Хомуты затягиваются, тем самым «сплющивая» резинку и уменьшая амплитуду ее перемещения. Глушитель меньше раскачивается, а выхлопная труба перестает доставать до перемычки.

Е. Есаулков, г. Волжский

Затянув хомуты, вы «сплющиваете» резинку и тем самым уменьшаете амплитуду ее перемещения
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Приз автору совета – сумка-холодильник водонепроницаемая AIRLINE

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Как и чем изолировать проводку на авто, эксперты «За рулем» рассказывают тут.
Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемРевин Алексей
Фото:Е. Есаулков
Количество просмотров 4
21.02.2024
Фото:Е. Есаулков
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Vesta SW (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Vesta SW  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Комфорт, практичность.

Недостатки:

невнятные дверные стопоры - открытая дверь от любого дуновения закрывается.

Комментарий:

машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.

+6