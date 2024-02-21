Как закрепить гофру, если она слишком длинная?
На моей Весте SW Кросс 1.8 2018 года на 130 тысячах км прогорел сильфон выхлопной системы – «гофра». Заводскую, длиной 100 мм, пришлось заменить на новую – длиной 200 мм. За счет увеличенной гофры весь выпускной тракт стал более подвижным, а потому труба глушителя периодически билась об одну из двух перемычек, установленных под днищем кузова. Есть варианты с дополнительным креплением, но для этого пришлось бы варить элементы на кузове и глушителе – это не мой вариант.
Я поступил проще, использовав четыре червячных хомута. Глушитель держится спереди и сзади на двух резинках, у которых большая амплитуда перемещения из стороны в сторону. На эти резинки надеваются по два хомута, как показано на фото (можно и по одному хомуту большого размера). Хомуты затягиваются, тем самым «сплющивая» резинку и уменьшая амплитуду ее перемещения. Глушитель меньше раскачивается, а выхлопная труба перестает доставать до перемычки.
Е. Есаулков, г. Волжский
Приз автору совета – сумка-холодильник водонепроницаемая AIRLINE
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Как и чем изолировать проводку на авто, эксперты «За рулем» рассказывают тут.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!
Отзывы о LADA Vesta SW (6)
Комфорт, практичность.
невнятные дверные стопоры - открытая дверь от любого дуновения закрывается.
машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.