Лайфхак для водителей: зачем снимать на зиму салонный фильтр?

«За рулем» оценил лайфхак для водителей на зиму со снятием фильтра

Раньше считалось, что зимой воздух чище и не требует фильтрации. Поэтому бывалые водители из соображений экономии ездили зимой без фильтра. Есть и другое распространенное убеждение: якобы зимой в фильтре накапливается сырость, а это благодатная среда для всяких вредоносных бактерий, которыми приходится потом дышать водителю и пассажирам. Да еще и окна запотевают активнее.

Так ли это всё на самом деле?

Что касается чистоты воздуха, то в наши дни это утверждение безосновательно. На самом деле зимой на проезжей части вредных веществ еще больше, чем летом. И состав этих загрязнений немного другой.

Есть три основных источника загрязнений.

Зимой прогревать двигатель приходится дольше . При этом в работающем, но еще не прогретом двигателе сгорание топлива происходит не полностью. Да и непрогретый катализатор малоэффективно очищает выхлоп. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов, у которых в дополнение к этому может запуститься процесс регенерации сажевого фильтра. При этом из глушителя будет выбрасываться некоторый объем несгоревшей сажи.

. При этом в работающем, но еще не прогретом двигателе сгорание топлива происходит не полностью. Да и непрогретый катализатор малоэффективно очищает выхлоп. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов, у которых в дополнение к этому может запуститься процесс регенерации сажевого фильтра. При этом из глушителя будет выбрасываться некоторый объем несгоревшей сажи. Автомобили с шипованной резиной этими самыми шипами выбивают из асфальта микрочастицы, которые очень канцерогенны, поскольку в основе своего состава имеют битум.

этими самыми шипами выбивают из асфальта микрочастицы, которые очень канцерогенны, поскольку в основе своего состава имеют битум. Ну и реагенты, которыми зимой обильно посыпают дороги. Высохший слой этих веществ колесами проезжающих автомобилей в виде мелкой пыли поднимается в воздух.

Что будет, если снять салонный фильтр?

Вся грязь, о которой писалось выше, проникает в салон авто через воздуховоды отопительной системы. Без салонного фильтра на стенках деталей системы отопления салона будут скапливаться соли реагентов вперемешку с асфальтовой пылью и отложения от не полностью сгоревших углеводородов. Эта грязь начнет мешать нормальному движению заслонок и плотному их закрытию.

А еще эта грязь осядет на испарителе кондиционера и радиаторе отопителя. Для удаления загрязнений с деталей отопителя потребуется обязательная разборка и тщательная чистка системы. Если оставить все как есть, то эта химическая грязь будет разъедать детали, что в результате приведет к неисправностям и дорогостоящему ремонту.

Если ездить без фильтра, окна запотеют?

Ни у одного автопроизводителя в регламенте подготовки автомобиля к зиме вы не увидите рекомендаций снимать салонный фильтр. Штатная система вентиляции и отопления салона предотвратит запотевание окон при любых погодных условиях. Она на это рассчитана.

Если же окна в зимний период стали активнее запотевать, рекомендуем просушить ковры в салоне автомобиля и заменить салонный фильтр на новый. В случае если присутствует неприятный запах в салоне, следует провести чистку воздуховодов с помощью профессиональной автохимии. Как это сделать своими силами, смотрите на видео.

В Сети можно встретить также распространенный миф о том, что фильтр создает сопротивление потоку воздуха, что приводит к дополнительной нагрузке на генератор и быстрому износу вентилятора отопителя. Как показывает практика, подобные опасения беспочвенны. Опять же, при условии, что фильтр не забит напрочь после многомесячного использования.

Как заменить салонный фильтр своими силами?

Все зависит от конструкции вашей модели автомобиля. Чаще всего фильтр расположен в районе бардачка.

Замена салонного фильтра во многих машинах (на фото Chevrolet Cruze) занимает всего несколько минут. Причем большая часть времени уходит на опорожнение перчаточного ящика. Такая процедура часто описана в инструкции по эксплуатации автомобиля.

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Не снимайте на зиму салонный фильтр. Тем самым вы продлите срок службы автомобиля, а также сбережете свое здоровье.