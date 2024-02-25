Как сделать удобным двухэтажный бардачок? Ответ найден!

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За РулемРевин Алексей
Фото:А. Газиев
Количество просмотров 1
25.02.2024
Фото:А. Газиев
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Отзывы о LADA Kalina (8)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Kalina  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Большой дорожный просвет, всеядная подвеска. Откатала со мной 128ткм, за 10 лет)))

Недостатки:

Не могу сказать, что очень ломучая, но новые запчасти не выдерживают и 1/3 того ресурса, который выдержали заводские элементы.

Комментарий:

Машина была в моих руках с января 2011г по май 2021г, за это время проехала 128 ткм. Было заменено или отремонтировано не по регламенту (т.е. сломалось неожиданно) - Родное литье очень мягкое и гнется варили один диск; - РХХ (регулятор холостого хода) не смогу посчитать сколько я их поменял после родного который отслужил почти 6 лет, новых мне хватало от недели до 1,5 лет (всегда с собой был новый про запас); - ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) тут чуть лучше за 10 лет поменял штуки три, опять же родная деталь отходила около 6 лет. - Катушки зажигания индивидуальные (родные производства г. Новосибирск) во 2 и 4 цилиндрах остались родные, а в 1 и 3 были замены, в общем около 8 шт. нарывался на откровенную подделку БОШа. Чтобы избежать проблем с катушками зажигания нужно следить за зазором свечей зажигания, я для себя установил регламент замены свечей с заменой масла раз в 8-10 ткм; - термостат, замена 1 раз, но поломка была очень внезапная зима -28гр., а я греюсь до 100 гр. пришлось глушить а/м; - задние ступичные подшипники загудели в 16 ткм, запчасти после самостоятельной замены доездили до 128 ткм; - первые 4 года проблем не было, а за оставшиеся 6 лет, так и не смог победить завоздушивание системы охлаждения (из дефлекторов воздух холодный на хх, или еле теплый при оборотах от 2000 и выше, пока машина не прогреется 95-100 гр. и воздух не выскочит по большому кругу в р.бачек, но зимой этого можно и не дождаться) замена пробок р.бачка не помогала; - Самый большой секс состоялся на пробеге примерно108ткм при самостоятельной замене радиатора отопителя салона, до этого катался года два с легким запахом антифриза (при замене я проклял тех людей которые это придумали); - Генератор делал мне мозг последние года 1,5 (в родном были заменены щеточный узел на пробегах 65ткм, а 118ткм дополнительно и контактные кольца - результат "0" напряжение 13,7 В на горячую и под нагрузкой 12,9 В), заменил новым на 125ткм, результат "0", видимо где-то в другом месте проблема; - Родного АКБ хватило на 3,5 года; - Развалился обводной ролик привода ГРМ два раза, первый при пробеге 92 ткм (причем в 75ткм была регламентная замена комплекта ГРМ Gates с помпой ТЗА заказана с завода), второй при 126 ткм (тут я не готов сказать производителя, что там они поставили при ремонте не знаю, помпу тоже приговорили); - на 92 ткм. были заменены поршня на "безвтык", клапана и колпачки. - с пробега в 95 заметил жор масла, начал иногда постукивать один гидрик, когда уровень масла уходил к отметке min. (я думаю это сказался ремонт) - главное фиаско это кузов. После 7 лет обычной эксплуатации, полезли жуки сначала чуть-чуть, потом больше и больше, короче после зимы 2021г пришлось продавать ласточку https://photos.app.goo.gl/ohqPj58K8iLTPjPA6; P.S. Как видите проблем было достаточно, что-то мог забыть))) Но в целом в морозы заводилась, в дороге далеко от дома не ломалась.

+1