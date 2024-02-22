Залил герметик в масло – мотор накроется?

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Читатель «За рулем» задал вопрос:

– На моем автомобиле ГАЗ-31105-101М Волга (2007 г.в., двигатель ЗМЗ-40621.10, пробег 20 024 км) возникло небольшое масляное запотевание на стыке блока и головки блока цилиндров. Не опасно ли применять герметик масляной системы? Или лучше заменить прокладку?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, «За рулем»:

– Масляное запотевание при отсутствии каплевыпадения не относится к серьезным дефектам двигателя. На заволжских моторах оно встречается часто.

Применять какие-либо присадки к маслу для его устранения, на мой взгляд, не стоит: практика показывает, что эффективность такого решения невелика.

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Кардинальное решение – это замена прокладки. Но сначала рекомендую удалить образовавшееся загрязнение и понаблюдать за развитием процесса.

Если запотевание не перерастет в течь, не стоит тратить силы и средства на трудоемкую операцию.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 3
22.02.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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