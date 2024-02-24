Падение Мерседеса, кризис Ниссана, переориентация Тойоты... – что дальше?
Нас хотят пересадить на электромобили. Возможно, не станут и спрашивать, хотим мы этого или нет. Хорошая новость – пока это происходит только «у них».
В минувшем году приостанавливали выпуск некоторых моделей многие крупные производители – Toyota, Volkswagen, Renault, General Motors. Иные прекращали прием заказов или сдвигали сроки поставок. Основная причина та же, что в «ковидных» 2020–2021 годах – дефицит чипов.
Но теперь добавилась еще нехватка тяговых батарей. Это связано уже не с логистикой, а с растущим спросом на электромобили. Так, в 2022 году в мире продали 10 млн машин на электротяге, а в 2023‑м – около 15 млн. Их доля в продажах новых машин за год выросла с 12,5 до 17%.
Хотя автомобили с ДВС по-прежнему главные на всех рынках, кроме таких особенных стран, как Норвегия, где 8 из 10 проданных машин – электрические и гибридные.
Потеря Тойоты
Ведущая японская компания пока подтверждает «электротренд» лишь отчасти. Toyota продала в прошлом году машин больше всех в мире – 9,23 млн.
Доля электрифицированного транспорта всех категорий при этом достигла 3,9 млн – или 37%, больше трети! Но в основном это гибриды, у которых есть бензиновый мотор, а чисто электромобилей всего 1,5%. Однако у Тойоты стратегический план: в следующем году продать уже 600 тысяч «электричек», а к 2030 году нарастить их выпуск до 3,5 млн.
Заметим, что и при таком раскладе Тойот с двигателями внутреннего сгорания произведут численно больше, чем электрических.
Удачный для Тойоты год омрачен тем, что впервые за многие годы легендарная Corolla утратила статус самой продаваемой модели в мире. Титул уверенно перехватила Tesla Model Y.
Феномен Теслы
Да, невероятное очевидное – именно электромобиль Model Y разошелся самым большим тиражом: 1,2 млн штук (Toyota Corolla нашла чуть больше миллиона покупателей).
Продажи Теслы растут фантастическими темпами. В 2021 году – 936 тысяч машин, в 2022-м – 1,25 млн, в 2023-м – под 1,8 млн. У кого она отбирает клиентуру? Самая доступная модель Tesla 3 стоит в США около 39 тысяч долларов (3,5 млн рублей) – чуть дешевле, чем «базовые» Mercedes-Benz С-класса или BMW 3-й серии. Самая дорогая Tesla Cybertruck стартует с 61 тысячи долларов (5,5 млн рублей). В этот ценовой диапазон попадает множество премиальных моделей, немецких и японских.
Между тем, жутковатый с виду пикап Cybertruck добрался до первых покупателей только в декабре, а пик продаж намечен на 2024 год – собрано 2 млн предзаказов. Успех компании объясняют многими факторами – в том числе личной популярностью ее инвестора Илона Маска. Хотя машины Теслы не самые красивые и надежные, не лучше всех оснащены, и даже «автопилот» у них не самый передовой – например, у Хонды он более продвинутый.
И надо сказать, что успех этот уже немного подпорчен. Китайский концерн BYD в четвертом квартале прошлого года электромобилей продал больше – 562 тысячи, тогда как Tesla – только 484 тысячи.
Падение Мерседеса
На фоне стабилизации мировых продаж у некоторых марок никакого роста не наблюдается. Среди них – Mercedes-Benz, чьи позиции совсем недавно выглядели незыблемыми. До 2019 года фирма девять лет подряд поднимала собственный рекорд, достигнув отметки 2,34 млн проданных легковых автомобилей.
Ан нет, в 2021 году, когда рынок двинулся в рост, продажи Мерседесов продолжили падать, в 2022‑м снизились еще на 1% (до 2,05 млн машин, из них около 750 тысяч – в Китае). И что самое неприятное, падали прибыли. В прошлом году машин продано примерно столько же – точные цифры появятся позже, но и без них ясно, что у Мерседеса стагнация, причем не связанная с пандемией, а просто меняются приоритеты. Те, кто мог купить Mercedes-Benz, купили что-то другое.
У Мерседеса тоже есть стратегия. С 2025 года фирма прекратит разработку новых моделей с ДВС, а к 2030 году обещает выпускать только электромобили. Поможет ли это вернуться на прежний уровень теперь, когда есть Tesla?
Кризис Ниссана
Для Ниссана 2022 год был просто катастрофическим. Продажи просели на 20,7% до 3,23 млн машин. Нынешний прогноз благоприятный – 3,7 млн (японцы считают по финансовому году, он заканчивается 31 марта).
Но всё равно это далеко от показателя 2014 года, когда продали 4,32 млн Ниссанов. Тогда еще альянсом Renault-Nissan руководил Карлос Гон. В 2018 году он был уличен в финансовых махинациях и исчез с деловой сцены. Проблемы у Ниссана начались еще до того, а в 2019‑м компания сообщила об огромных убытках. Всё, что пятнадцать лет строил Гон, вдруг перестало эффективно работать. Например, крайне запутанный «бейдж-инжиниринг»: модель Almera продавали под восемью разными названиями, а то, что кое-где называлось Almera, не всегда ею являлось. Выяснилось, что такой подход порождает недоверие к марке.
Компания выработала экстренные меры: за четыре года сократить модельный ряд (с 69 до 55 моделей), персонал и производственные мощности. А для дальнейшего развития – 19 новых электрических моделей до 2030 года плюс собственное производство батарей.
Что будет дальше?
Всемирная пропаганда экологии принесла плоды: электромобили в фаворе. Истинная их чистота сомнительна, пока 68% электроэнергии получают сжиганием углеводородов. Потребление будет расти, сжигать придется больше. Никто не исследует зависимость глобального потепления от числа нагревательных элементов, именуемых тяговыми батареями и зарядными станциями. Решение проблемы энергоемкой и очень грязной утилизации миллионов батарей оставили на потом. Незаметно вываливать где-нибудь в Африке, вместе с негодной оргтехникой? Не исключено.
Сомнительно, что крупные концерны искренне заинтересованы чистотой окружающей среды. По всей видимости, электромобили сейчас просто выгоднее продавать, чем бензиновые.
Часть стран почти полностью пересядет на электромобили (в Европе продажи новых машин с ДВС запретят с 2035 года). Другие останутся преданны традиционному топливу. В их числе и мы, потому что зимы у нас долгие и холодные, расстояния большие, а дефицита нефти и газа не ощущается.
А когда машина с ДВС станет редкостью, ее многие захотят иметь. Это солидно и престижно. Вне всякого сомнения, заводы на это отреагируют.
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