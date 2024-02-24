Падение Мерседеса, кризис Ниссана, переориентация Тойоты... – что дальше?

Эксперт «За рулем» разузнал о планах ведущих мировых брендов автопрома

Нас хотят пересадить на электромобили. Возможно, не станут и спрашивать, хотим мы этого или нет. Хорошая новость – пока это происходит только «у них».

В минувшем году приостанавливали выпуск некоторых моделей многие крупные производители – Toyota, Volkswagen, Renault, General Motors. Иные прекращали прием заказов или сдвигали сроки поставок. Основная причина та же, что в «ковидных» 2020–2021 годах – дефицит чипов.

Но теперь добавилась еще нехватка тяговых батарей. Это связано уже не с логистикой, а с растущим спросом на электромобили. Так, в 2022 году в мире продали 10 млн машин на электротяге, а в 2023‑м – около 15 млн. Их доля в продажах новых машин за год выросла с 12,5 до 17%.

Хотя автомобили с ДВС по-прежнему главные на всех рынках, кроме таких особенных стран, как Норвегия, где 8 из 10 проданных машин – электрические и гибридные.

Потеря Тойоты

Ведущая японская компания пока подтверждает «электротренд» лишь отчасти. Toyota продала в прошлом году машин больше всех в мире – 9,23 млн.

Доля электрифицированного транспорта всех категорий при этом достигла 3,9 млн – или 37%, больше трети! Но в основном это гибриды, у которых есть бензиновый мотор, а чисто электромобилей всего 1,5%. Однако у Тойоты стратегический план: в следующем году продать уже 600 тысяч «электричек», а к 2030 году нарастить их выпуск до 3,5 млн.

Заметим, что и при таком раскладе Тойот с двигателями внутреннего сгорания произведут численно больше, чем электрических.

Удачный для Тойоты год омрачен тем, что впервые за многие годы легендарная Corolla утратила статус самой продаваемой модели в мире. Титул уверенно перехватила Tesla Model Y.

Самая успешная полностью электрическая модель Тойоты на сей момент – кроссовер bZ4X. Прямой конкурент Теслы Model Y. Выпускают в Китае. Базовая версия (204 л. с., передний привод) в Китае стоит от 2,25 млн рублей. Продается скверно – за год около 20 тысяч машин.

Феномен Теслы

Да, невероятное очевидное – именно электромобиль Model Y разошелся самым большим тиражом: 1,2 млн штук (Toyota Corolla нашла чуть больше миллиона покупателей).

Продажи Теслы растут фантастическими темпами. В 2021 году – 936 тысяч машин, в 2022-м – 1,25 млн, в 2023-м – под 1,8 млн. У кого она отбирает клиентуру? Самая доступная модель Tesla 3 стоит в США около 39 тысяч долларов (3,5 млн рублей) – чуть дешевле, чем «базовые» Mercedes-Benz С-класса или BMW 3-й серии. Самая дорогая Tesla Cybertruck стартует с 61 тысячи долларов (5,5 млн рублей). В этот ценовой диапазон попадает множество премиальных моделей, немецких и японских.

Между тем, жутковатый с виду пикап Cybertruck добрался до первых покупателей только в декабре, а пик продаж намечен на 2024 год – собрано 2 млн предзаказов. Успех компании объясняют многими факторами – в том числе личной популярностью ее инвестора Илона Маска. Хотя машины Теслы не самые красивые и надежные, не лучше всех оснащены, и даже «автопилот» у них не самый передовой – например, у Хонды он более продвинутый.

И надо сказать, что успех этот уже немного подпорчен. Китайский концерн BYD в четвертом квартале прошлого года электромобилей продал больше – 562 тысячи, тогда как Tesla – только 484 тысячи.

Электрическое кросс-купе Tesla Model Y стало самым продаваемым автомобилем 2023 года. Базовая версия – 204 л. с., самая чумовая – 534 л. с. и полный привод. Стоит в два раза дороже базовой, в пересчете это 6–7 млн рублей. Недешево, но берут!

Падение Мерседеса

На фоне стабилизации мировых продаж у некоторых марок никакого роста не наблюдается. Среди них – Mercedes-Benz, чьи позиции совсем недавно выглядели незыблемыми. До 2019 года фирма девять лет подряд поднимала собственный рекорд, достигнув отметки 2,34 млн проданных легковых автомобилей.

Ан нет, в 2021 году, когда рынок двинулся в рост, продажи Мерседесов продолжили падать, в 2022‑м снизились еще на 1% (до 2,05 млн машин, из них около 750 тысяч – в Китае). И что самое неприятное, падали прибыли. В прошлом году машин продано примерно столько же – точные цифры появятся позже, но и без них ясно, что у Мерседеса стагнация, причем не связанная с пандемией, а просто меняются приоритеты. Те, кто мог купить Mercedes-Benz, купили что-то другое.

У Мерседеса тоже есть стратегия. С 2025 года фирма прекратит разработку новых моделей с ДВС, а к 2030 году обещает выпускать только электромобили. Поможет ли это вернуться на прежний уровень теперь, когда есть Tesla?

Mercedes-Benz с опозданием включился в борьбу за приверженцев электротяги. Первая серийная модель EQC явилась только в 2019 году. Погоду сегодня делают более свежие кроссоверы EQA и EQB. В совокупности Mercedes продал в 2023 году не более 250 тысяч электрокаров.

Кризис Ниссана

Для Ниссана 2022 год был просто катастрофическим. Продажи просели на 20,7% до 3,23 млн машин. Нынешний прогноз благоприятный – 3,7 млн (японцы считают по финансовому году, он заканчивается 31 марта).

Но всё равно это далеко от показателя 2014 года, когда продали 4,32 млн Ниссанов. Тогда еще альянсом Renault-Nissan руководил Карлос Гон. В 2018 году он был уличен в финансовых махинациях и исчез с деловой сцены. Проблемы у Ниссана начались еще до того, а в 2019‑м компания сообщила об огромных убытках. Всё, что пятнадцать лет строил Гон, вдруг перестало эффективно работать. Например, крайне запутанный «бейдж-инжиниринг»: модель Almera продавали под восемью разными названиями, а то, что кое-где называлось Almera, не всегда ею являлось. Выяснилось, что такой подход порождает недоверие к марке.

Компания выработала экстренные меры: за четыре года сократить модельный ряд (с 69 до 55 моделей), персонал и производственные мощности. А для дальнейшего развития – 19 новых электрических моделей до 2030 года плюс собственное производство батарей.

С 2010 по 2018 годы Nissan Leaf удерживал звание самого массового электромобиля в мире. Но за ним ничего не последовало, кроме второго поколения и подзаряжаемых гибридов. Прошлым летом Nissan объявил о продаже миллионного электромобиля – не за год, а за все годы.

Что будет дальше?

Всемирная пропаганда экологии принесла плоды: электромобили в фаворе. Истинная их чистота сомнительна, пока 68% электроэнергии получают сжиганием углеводородов. Потребление будет расти, сжигать придется больше. Никто не исследует зависимость глобального потепления от числа нагревательных элементов, именуемых тяговыми батареями и зарядными станциями. Решение проблемы энергоемкой и очень грязной утилизации миллионов батарей оставили на потом. Незаметно вываливать где-нибудь в Африке, вместе с негодной оргтехникой? Не исключено.

Сомнительно, что крупные концерны искренне заинтересованы чистотой окружающей среды. По всей видимости, электромобили сейчас просто выгоднее продавать, чем бензиновые.

Электромобили теперь производят и в России. Продажи идут ни шатко ни валко. Москвичей 3е в 2023 году продали около 2000 штук – меньше ожидаемого. Примерно столько же и машин марки Evolute, выпускаемых в Липецке, – но трех ­разных моделей.

Часть стран почти полностью пересядет на электромобили (в Европе продажи новых машин с ДВС запретят с 2035 года). Другие останутся преданны традиционному топливу. В их числе и мы, потому что зимы у нас долгие и холодные, расстояния большие, а дефицита нефти и газа не ощущается.

А когда машина с ДВС станет редкостью, ее многие захотят иметь. Это солидно и престижно. Вне всякого сомнения, заводы на это отреагируют.