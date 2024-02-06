Рекордные 1,36 трлн иен заработала Toyota в минувшем финансовом квартале

Toyota: чистая прибыль концерна в III финансовом квартале выросла почти в 2 раза

Один из ведущих японских автопроизводителей, Toyota Motor Corp. в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль в 1,9 раза, а выручка компании выросла на 23%. Такие цифры приводятся в пресс-релизе концерна.

Отмечается, что оба показателя превзошли прогнозы рынка, в итоге к завершению финансового года в марте текущего года компания достигла хороших показателей чистой прибыли и выручки.

Согласно пресс-релизу Toyota, в минувшем квартале чистая прибыль компании достигла 1,36 трлн иен (829,7 млн рублей по актуальному курсу). Для сравнения: в III квартале предыдущего финансового года показатель составил 727,9 млрд иен.

За квартал выручка компании увеличилась до 12,04 трлн иен с 9,75 трлн иен годом ранее, чему способствовал рост продаж в Северной Америке и Европе. Опрошенные представители экспертного сообщества ранее прогнозировали чистую прибыль Toyota на уровне 1,07 трлн иен при выручке в 11,562 трлн иен.

Также отмечается, что концерн улучшил прогноз чистой прибыли на текущий финансовый год до 4,5 трлн иен (рост составил 84%), ранее ожидалось 3,95 трлн иен, прогноз выручки — до 43,5 трлн иен с 43 трлн иен.

При этом Toyota ухудшился прогноз продаж автомобилей на текущий финансовый год до 11,23 млн с 11,38 млн. В качестве причины указывается приостановка выпуска машин бренда Daihatsu. Что касается календарного 2023 года, Toyota продемонстрировала рекордные показатели в 11,2 млн автомобилей. Сообщается, что по итогам торгов вторника, 6 февраля, акции компании подорожали на 4,8%, а в целом за последние 12 месяцев их стоимость выросла на 65%.

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Источник: interfax.ru