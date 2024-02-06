Двухцветный кузов, мощный мотор... – на этого «китайца» оборачиваются владельцы дорогих иномарок

Эксперт «За рулем» указал на оригинальные «фишки» кроссовера BAIC X55

В потоке не потеряется

Футуристичным дизайном сейчас уже не удивить. В таком стиле «нарисованы» Jetour Dashing, Changan Uni-T и другие модели.

В палитре БАИКа есть броские красный и желтый металлики, выделяющие машину в потоке. Если выбрать вариант с контрастной черной крышей, то в сочетании с черными пластиковыми накладками в нижней части и дисками сложится оригинальный образ.

На китайском рынке для X55 как опцию предлагают миниатюрные камеры вместо громоздких зеркал заднего вида. С ними силуэт становится более обтекаемым и изящным.

Едет бодро, расход низкий

По технической начинке BAIC X55 схож со многими современными «китайцами»: мотор 1.5 турбо, преселективный робот, передний привод. Однако турбонаддув здесь с редко встречающейся на китайских двигателях изменяемой геометрией направляющего аппарата. Такая конструкция позволяет получить большую отдачу во всем диапазоне оборотов при меньшем расходе топлива.

И действительно: 177-сильный агрегат разгоняет машину до сотни меньше чем за 9 секунд. А средний расход за тест оказался около 8,5 л/100 км, что для «китайцев» отменный результат.

Запоминающийся интерьер

На первый взгляд, салон у Х55 обычный: два дисплея, электронный джойстик коробки, часто встречающиеся на других китайских моделях сиденья с интегрированными подголовниками.

Но если приглядеться, замечаешь особенности. Например, очень крупные кнопки на руле или оригинальные дефлекторы вентиляции. И расцветки интерьера необычные: строгий черный цвет сочетается с серой, красной или желтой экокожей.

Кнопка аварийной сигнализации расположена… на потолке. Странное решение с точки зрения эргономики. К тому же это просто опасно.

В стильном интерьере есть необычные решения, но не все они удачные.

«Нероссийские» комплектации

BAIC X55 собирают на калининградском «Автоторе», но полноценную адаптацию к нашим условиям пока сделать не успели. Медиасистема явно в процессе доводки. В базовой комплектации за немалые 2,95 млн рублей нет никаких обогревов в салоне.

Доплачиваете 300 тысяч рублей до второго уровня оснащения – тогда (помимо прочих опций) получаете обогрев и вентиляцию передних сидений.

Есть и еще одна странная особенность. Выдвигающиеся внешние ручки дверей установлены на всех Х55. Но только в топовой комплектации для них заявлен электропривод. Получается, что «выковыривать» ручки на более простых версиях нужно вручную.

Подголовники на втором ряду тоже интегрированные, что сильно затрудняет обзор назад. Пассажирам просторно, но не хватает обогрева сидений.

Надо брать?

BAIC X55 подойдет тем, кто ищет яркий (во всех смыслах слова) автомобиль. В отсутствие полного привода машина строго городская, однако подвеска стойко переносит асфальт любого качества. Из-за особенностей оснащения лучше выбрать комплектацию за 3,25 млн рублей. Или подождать, когда Автотор закончит адаптацию модели для России.

За сколько реально продают «китайцев» – рейд по автосалонам Changan тут