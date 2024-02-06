Двухцветный кузов, мощный мотор... – на этого «китайца» оборачиваются владельцы дорогих иномарок
В потоке не потеряется
Футуристичным дизайном сейчас уже не удивить. В таком стиле «нарисованы» Jetour Dashing, Changan Uni-T и другие модели.
В палитре БАИКа есть броские красный и желтый металлики, выделяющие машину в потоке. Если выбрать вариант с контрастной черной крышей, то в сочетании с черными пластиковыми накладками в нижней части и дисками сложится оригинальный образ.
На китайском рынке для X55 как опцию предлагают миниатюрные камеры вместо громоздких зеркал заднего вида. С ними силуэт становится более обтекаемым и изящным.
Едет бодро, расход низкий
По технической начинке BAIC X55 схож со многими современными «китайцами»: мотор 1.5 турбо, преселективный робот, передний привод. Однако турбонаддув здесь с редко встречающейся на китайских двигателях изменяемой геометрией направляющего аппарата. Такая конструкция позволяет получить большую отдачу во всем диапазоне оборотов при меньшем расходе топлива.
И действительно: 177-сильный агрегат разгоняет машину до сотни меньше чем за 9 секунд. А средний расход за тест оказался около 8,5 л/100 км, что для «китайцев» отменный результат.
Запоминающийся интерьер
На первый взгляд, салон у Х55 обычный: два дисплея, электронный джойстик коробки, часто встречающиеся на других китайских моделях сиденья с интегрированными подголовниками.
Но если приглядеться, замечаешь особенности. Например, очень крупные кнопки на руле или оригинальные дефлекторы вентиляции. И расцветки интерьера необычные: строгий черный цвет сочетается с серой, красной или желтой экокожей.
Кнопка аварийной сигнализации расположена… на потолке. Странное решение с точки зрения эргономики. К тому же это просто опасно.
«Нероссийские» комплектации
BAIC X55 собирают на калининградском «Автоторе», но полноценную адаптацию к нашим условиям пока сделать не успели. Медиасистема явно в процессе доводки. В базовой комплектации за немалые 2,95 млн рублей нет никаких обогревов в салоне.
Доплачиваете 300 тысяч рублей до второго уровня оснащения – тогда (помимо прочих опций) получаете обогрев и вентиляцию передних сидений.
Есть и еще одна странная особенность. Выдвигающиеся внешние ручки дверей установлены на всех Х55. Но только в топовой комплектации для них заявлен электропривод. Получается, что «выковыривать» ручки на более простых версиях нужно вручную.
Надо брать?
BAIC X55 подойдет тем, кто ищет яркий (во всех смыслах слова) автомобиль. В отсутствие полного привода машина строго городская, однако подвеска стойко переносит асфальт любого качества. Из-за особенностей оснащения лучше выбрать комплектацию за 3,25 млн рублей. Или подождать, когда Автотор закончит адаптацию модели для России.
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