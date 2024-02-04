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Toyota считает, что рано хоронить ДВС в виду очевидных недостатков электрокаров

Toyota будет разрабатывать новые ДВС, несмотря на бурное развитие электромобилей

Концерн Toyota, являясь мировым лидером в автомобильной промышленности, продолжает инвестировать в разработку и совершенствование двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Несмотря на растущую популярность электромобилей, компания считает, что ДВС по-прежнему будут играть важную роль в ближайшие десятилетия.

Главной причиной актуальности ДВС являются очевидные недостатки электрокаров, такие как как высокая стоимость, ограниченный запас хода и длительное время зарядки. Кроме того, инфраструктура зарядных станций еще не развита повсеместно. А ДВС широко распространены и доступны во всех регионах мира.

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Производство ДВС обеспечивает рабочие места для миллионов людей по всему миру. Переход на электромобили может привести к сокращению рабочих мест в этой отрасли. Стратегия Toyota подразумевает разработку линейки новых ДВС, которые будут более эффективными и экологичными, чем существующие двигатели. Компания намерена инвестировать в технологии, такие как непосредственный впрыск топлива, турбонаддув и гибридные трансмиссии.

Toyota также планирует развивать технологии производства биотоплива, которое может использоваться в ДВС. Биотопливо может помочь снизить выбросы газов и уменьшить зависимость от ископаемых видов топлива.

Toyota и другие автопроизводители продолжают инвестировать в разработку новых ДВС, что позволит сделать их более эффективными, экологичными и доступными для потребителей.

Источник: Южный автомобиль

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
04.02.2024
Фото:Unsplash
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