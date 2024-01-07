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Кое-кто бьет неприятные рекорды: опубликована статистика отзывных кампаний

NHTSA привела статистику по отзывным кампаниям за 2023 год

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) опубликовала свежую статистику по отзывным кампаниям за 2023 год. Согласно ей, намечены лидеры в некоторых областях.

Так, компания Ford в прошлом году отличилась самым большим количеством отзывных кампаний – 54 отзыва автомобилей, которые затронут 5 692 135 автомобилей. Ford уже третий год подряд занимает первое место по отзывам автомобилей в США.

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В целом, это неудивительно, ведь у Форда почти в два раза больше машин, попадающих под отзыв, чем у Kia, занявшей второе место. Причем причины отзыва весьма серьезные – утечка тормозной жидкости, которая может спровоцировать возгорание. BMW заняла третье место с 29 отзывами, а Mercedes-Benz четвертое с 27 отзывами. Пятерку лидеров замыкает Nissan с 22 отзывами.

Несмотря на такие обширные отзывные кампании, положение Ford все же улучшилось относительно 2022 года, когда 68 отзывов затронули 8,5 миллионов автомобилей.

Что касается Volkswagen, эта компания может собой гордиться, ведь в 2023 году она не попала в топ-12 антирейтинга. Было проведено всего 18 отзывных кампаний, затронувшие 332 700 автомобилей. Это значительно ниже, чем в 2022 году.

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Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
07.01.2024
Фото:Unsplash
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