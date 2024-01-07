Кое-кто бьет неприятные рекорды: опубликована статистика отзывных кампаний
Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) опубликовала свежую статистику по отзывным кампаниям за 2023 год. Согласно ей, намечены лидеры в некоторых областях.
Так, компания Ford в прошлом году отличилась самым большим количеством отзывных кампаний – 54 отзыва автомобилей, которые затронут 5 692 135 автомобилей. Ford уже третий год подряд занимает первое место по отзывам автомобилей в США.
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В целом, это неудивительно, ведь у Форда почти в два раза больше машин, попадающих под отзыв, чем у Kia, занявшей второе место. Причем причины отзыва весьма серьезные – утечка тормозной жидкости, которая может спровоцировать возгорание. BMW заняла третье место с 29 отзывами, а Mercedes-Benz четвертое с 27 отзывами. Пятерку лидеров замыкает Nissan с 22 отзывами.
Несмотря на такие обширные отзывные кампании, положение Ford все же улучшилось относительно 2022 года, когда 68 отзывов затронули 8,5 миллионов автомобилей.
Что касается Volkswagen, эта компания может собой гордиться, ведь в 2023 году она не попала в топ-12 антирейтинга. Было проведено всего 18 отзывных кампаний, затронувшие 332 700 автомобилей. Это значительно ниже, чем в 2022 году.
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Источник: Motor1
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