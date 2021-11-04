Nissan Almera на вторичке: непроваренный кузов и ужасный автомат

И это далеко не все проблемы. Вдобавок, многие выставленные на продажу Альмеры работали в таксопарках. Но найти нормальную машину - выполнимая задача.

Nissan Almera серии G15 — итог сотрудничества японцев с французами. Nissan отдал кузов от японской модели Bluebird Sylphy, а Renault — ультрадешёвую платформу неубиваемого Логана. Более того, эта конкретная Almera — не просто гибрид Ниссана и Рено, а первая иномарка, собранная на АвтоВАЗе! Так что проблем с ней хватает.

Nissan Almera G15

Годы выпуска — 2012–2018

— 2012–2018 Цены — от 250 000 до 849 000 рублей

Кузов хрустит, подвеска стучит

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Перед запуском «псевдояпонки» вазовцы тренировались на родственном Ларгусе, что встал на главный конвейер за несколько месяцев до Альмеры. Причем предварительно дотошные японцы провели полную проверку сборочной линии по фирменной системе Alliance Production Way с резолюцией «можно запускать».

Но что-то все-таки пошло не так, и до 2015 года седанам некачественно проваривали передние стойки кузова. Из-за этого кузова «хрустели», а владельцев дилеры игнорировали. Избавиться от гадкого сверчка сложно, дорого, но вполне реально.

Машины, выпущенные до 2015 года, имели серьезный кузовной дефект. Из-за плохо сваренных передних стоек кузов «дышал», а в салоне хрустела обивка.

Для этого надо снять переднюю панель, демонтировать обивку стойки, а потом сделать несколько небольших, но точных сварных швов около трубы усилителя. В интернете легко найти подробные видеоинструкции, как всё это правильно делается.

Альмере достался салон от Логана первого поколения — скучный по дизайну, из дешевых материалов, с неудобными элементами управления.

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Панели, формирующие опоры амортизаторов, слева и справа разной толщины: между задними чашками 2,5 мм разницы. Если прежний хозяин седана жаловался дилеру на стуки со стороны задней подвески, Альмере наверняка имплантировали усилитель опоры. Проще говоря, поставили стальную пластину, дабы нивелировать разницу между сторонами. После этого «неполное предварительное сжатие резиновых опорных втулок амортизатора при его монтаже», как прозвали неисправность ниссановцы, исчезало.

Делали «неравномерные» кузова с февраля 2013‑го по октябрь 2017 года. Отзывную кампанию японцы объявлять не стали. Машины чинили при обращении к дилеру, но только после тестовой поездки.

Печка течет, заднее стекло тоже

Проблемы со сборкой тоже бывали — например, неровно установленный корпус «печки»: отверстия для слива конденсата на кузове машины и в корпусе отопителя не совпадали.

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Наведение сухости требует демонтажа передней панели, чтобы обнаружить либо криво инсталлированный корпус «печки», либо — смятую прокладку.

В первые годы выпуска седана «праймер» (клей) наносили не по всему периметру заднего стекла. Правда, в случае претензий стёкла без вопросов переклеивали по гарантии.

Огромный воздухозаборник под лобовым стеклом снаружи нужно непременно затягивать металлической сеткой, а в систему вентиляции обязательно врезать салонный фильтр. Иначе откажет недешёвый моторчик отопителя, забитый тополиным пухом и осенними листьями.

ЛКП: местами неоцинковка…

Внезапной и преждевременной коррозией этот Nissan вроде бы не страдает. Хотя сколы и царапинки на тонком слое недорогой краски желательно подмазывать сразу после их появления. Особенно — на отштампованных из неоцинкованной череповецкой стали стойках и крыше.

Сколы на кузовных панелях быстро покрываются ржавчиной. Их нужно сразу обрабатывать антикором.

Осторожно — таксомотор!

Almera за счет кузова от Bluebird крупнее и тяжелее Логана, поэтому ей полагаются иные амортизаторы и пружины плюс более жёсткие задняя балка и передний стабилизатор.

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Зато у нее 500-литровый багажник и королевский простор для задних пассажиров. Именно поэтому бюджетный Nissan часто покупали не частники, а таксопарки. Так что за приятным ценником может скрываться замученный безбашенными наездниками таксомотор.

Для езды с полной загрузкой зачастую внедряют пружины от Ларгуса — они крепче и выносливей. И вот тогда требуются удлинители штока для стандартных амортизаторов, либо — другие амортизаторы с удлинённым штоком. А чтобы машина стояла параллельно земле и не напоминала пикирующий истребитель, под передние стойки придётся вмонтировать проставки.

С задней подвеской серьезных проблем не возникает. Если, конечно, машину систематически не перегружать.

Рулевое: мало проблем, много лайфхаков

Рулевые наконечники — расходники. Совет ремонтников — менять постаревшие пыльники, заодно набивая под них побольше смазки. И тогда из проблем останутся только шаровые, которые ходят всего через полсотни тысяч километров.

В передней подвеске расходниками являются наконечники рулевых тяг и шаровые опоры.

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С возрастом на всех «логаноподобных» моделях начинают течь магистрали «гидрача». Обычно — по точкам крепления, где трубки просто протираются. Уже давно придумано, как с этим бороться: пропаивать протёртые места или вваривать целые куски вместо того, чтобы покупать новые магистрали.

Еще частенько из бачка «гидрача» начинает убегать жижка. Притом местом утечки, в основном, оказывается датчик давления. Без него можно запросто ездить, заглушив посадочное место. Но только не выкручивая энергично руль до упора, иначе мотор будет проседать по оборотам.

Мотор 1.6: ничего нового

Под капотом Альмеры — двигатель К4М, древний 16-клапанный атмосферник объёмом 1,6 литра и мощностью 102 силы. И выкручивания «в звон» он очень не любит: стоит слегка «подзабиться» вентиляции картера, как после хороших прогазовок масло начинает гнать через ресивер. Отсюда вывод: система скроена без должного запаса, а потому требует очистки при каждом обновлении смазки.

Двигатель Renault K4М — единственный, который устанавливали на Альмеры.

Воздушный фильтр лучше вдвое чаще, ибо он здесь маленький и тщедушный. А с забитым фильтром К4М совсем кисло едет.

График ТО Ниссана предполагал замену ремня ГРМ каждые 60 000 км, хотя он может запросто ходить до 100 тысяч. Совет: при замене лучше заодно купить насос системы охлаждения и ролики. С «люфтящего» насоса ремень буквально сползает. Ко второй сотне тысяч км можно заменить и сальники распредвалов — они к этому времени могут начать пропускать масло.

Механика — отлично, «автомат» — отвратительно

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По механике все стандартно и без новшеств. Замена сцепления и выжимного — каждые 100 тысяч. Чтобы подшипник не заклинил раньше этого срока, надо меньше грузить и аккуратней стартовать.

Коробка-автомат — печально известный DP2, который категорически не переносит резких стартов, внедорожных экзерсисов и летней жары. От перегрева у нее коробит плиту гидроблока. Зимой надо пару минут после запуска постоять, переведя селектор в «драйв» и удерживая машину тормозами. Если менять масло каждые 30–40 000 км плюс врезать дополнительный охладитель, то эта «четырёхступка» еще вполне послужит.

Древний автомат DP2 делает Альмеру еще медлительнее, прожорливее и ненадежнее.

Что в сухом остатке?

В последние месяцы тольяттинской жизни ежемесячный тираж Альмеры едва превышал тысячу машин. А в планах было пять-шесть тысяч! Однако почти 150 000 отгруженных машин — очень даже неплохой итог конвейерной «пятилетки». И если бы не куча сборочных косяков, вполне можно было бы подытожить: кузов — хороший, салон — плохой, но «движок», коробка и ходовая — просто бомба. Ну, за исключением «автомата», конечно.