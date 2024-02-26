Продвинутая новинка из Китая: вот что нужно для города!

Эксперт «За рулем» протестировал хэтчбек Ora 03 из семейства Great Wall

В отличие от некоторых китайских производителей, концерн Great Wall не забрасывает нас одними только кроссоверами. Каждый бренд концерна отвечает за свое направление: Haval делает кроссоверы, Tank – рамные внедорожники, сам Great Wall – пикапы.

В конце 2023 года под началом Great Wall в России появилась еще одна марка – Ora. Она специализируется на выпуске городских легковых электромобилей, а первой моделью на нашем рынке стал компактный ­хэтчбек Ora 03.

Ora 03. Цена в России от 3 899 000 ₽. Воздухозаборники в бамперах – бутафорские. Но выглядят реалистично!

Дизайн неоретро

Якорной темой Оры – не только модели 03, но и всех последующих – служит дизайн в стиле неоретро. Мимолетного взгляда на эту лупоглазую кошку (на зарубежных рынках «трешка» предлагается под именем Funky Cat) достаточно, чтобы возникли аллюзии с такими ностальгическими машинами, как Fiat 500, Mini и Volkswagen Beetle. Прямого копирования нет, но круглые фары, «винтажный» силуэт крыши и задних стоек отсылают именно к этим ретрокарам.

На этой вкладке – исчерпывающая информация об энергопотреблении и запасе хода. Удобно и наглядно: в зависимости от степени нажатия акселератора растет красный ­столбец в правой части приборки.

Красные вставки – верный признак версии GT. Но вариант с зеленой обивкой выглядит самым выигрышным – он лучше всего сочетается с темой ретро.

«Вид сверху» появляется при включении ­задней передачи или поворотников. Макияжное зеркало занимает добрую половину площади козырька. И оцените подсветку!

За выбор режимов движения отвечает ­круглый селектор – тем, кто ездит на автомобилях Haval, он будет привычен. Выстроенные в ряд хромированные ­тумблеры… Вы тоже вспомнили про Mini?

Выглядит мило – и все хотят сфотографироваться рядом. Но в отличие от упомянутых машин, у Оры не трех-, а пятидверный кузов. А еще есть версия GT – с красными аппликациями на кузове и в салоне, а также «злыми» бамперами. По-моему, напускная агрессия для этой милашки не совсем уместна.

Мимимишный кузов получился весьма крепким: жесткость на кручение составляет серьезные 18 000 Н·м/град. Кроме того, недавно хэтчбек получил 5 звезд по методике EuroNCAP. В базе семь подушек безопасности – нечетная раскрывается между водителем и передним пассажиром. Для китайских машин – редкое решение.

Задний ряд не шибко просторен, но и не тесен. Двое взрослых ростом около 180 см помещаются свободно. Багажник вмещает всего 228 л. У него узкий проем и большая погрузочная высота.

Про технику

В основе электромобиля лежит самая простая версия переднеприводной модульной платформы LEMON, отлично знакомой нам по кроссоверу Jolion. Как и у моноприводных Джолионов, сзади стоит полузависимая балка, а не многорычажка. Впрочем, в гольф-классе это явление обычное, как и передняя подвеска МcPherson.

Трехфазный синхронный электромотор, развивающий 171 л. с. и 250 Н·м, Great Wall изготавливает самостоятельно, а вот установленную под днищем тяговую литий-никель-марганец-кобальт-оксидную батарею покупает у фирмы CATL.

Тяговая батарея с противоударной оболочкой – самая нижняя точка под днищем. Просвет под ней составляет 145 мм. Аккумулятор рассчитан на 2000 циклов зарядки. Гарантия на него – 5 лет.

Система терморегуляции гарантирует нормальную работу аккумулятора до температуры –27 °C. Чтобы не было серьезной просадки автономности зимой, машины с базовой батареей к нам не везут – только топ-вариант на 63,1 кВт∙ч. Согласно заводским данным, пробег на одной зарядке составляет 500 км (по циклу WLTP).

Как едет

Для начала – о недоразумении. Я ездил на машине в дождливую погоду. Включаю дворники. С передними проблем не возникло, но как активировать задний? А никак! Его попросту нет, так что в непогоду будет сложно.

Разгонной динамики хватает за глаза. По заводским данным с места до «сотни» машина пуляет за 8,6 с, однако мне даже удалось перекрыть этот результат на одну десятую. Версия GT еще динамичнее (8,3 с) – благодаря функции Launch Control.

Перед бордюрами парковаться надо аккуратно: бампер висит очень низко. В задних арках – ничем не прикрытый металл. Нужны подкрылки.

В городе Ora – как рыба в воде. Малые габариты, удобное управление тягой, скромный расход в пробках – самое то. Однако и сочинские серпантины «трешку» не смутили. Точный и информативный (особенно по меркам «китайцев») руль, минимальные крены, отличная устойчивость. Ни один из прибывших в последнее время китайских седанов не радует столь азартной управляемостью. Но шины GitiComfort я бы поменял на что-то более пристойное – слишком рано всплывают на лужах. Да и шумноваты.

Короткоходная подвеска плотно отрабатывает неровности, хотя тряски не допускает. Я даже прохватил по грунтовке – в зону дискомфорта машина не ушла. Неплохо.

Сколько проедет

Напористая езда высаживает аккумулятор быстрее, но всё равно расход остается в пределах разумных 18–19 кВт·ч на 100 км. А когда я поехал в обычном темпе, экономичность быстро вошла в норму, и под финиш поездки трипкомпьютер показал оптимистичные 14,5 кВт·ч. Конечно, 500 верст отмахать на одной зарядке не получится, но 400 км, а то и 420–430 км, если не лихачить – вполне.

Компоновка моторного отсека плотная. Второй электромотор (для сверхмощной ­версии) вряд ли поместится.

Чтобы поменьше высаживать батарею, можно пользоваться режимом Eco+, усиливающим рекуперацию при отпускании акселератора и не допускающим разгон быстрее 85 км/ч. При этом динамика остается той же – при необходимости всегда можно пульнуть. Для города – самое оно.

Что с зарядкой? В левом переднем крыле есть разъем CCS/Type‑2, через который можно заполнить закрома как переменным током от бытовой розетки (на полную зарядку может уйти до 24 часов), так и постоянным – от терминалов быстрой зарядки (40–50 минут).

Зарядный разъем CCS Type‑2 – отголосок европейского экспорта. Рассматривается переход на китайский формат GB/T.

Сколько стоит

Цена базовой версии составляет 3,9 млн рублей, а GT на 100 тысяч дороже. В оснащение входят светодиодные фары, камеры кругового обзора, подогрев и вентиляция передних сидений, беспроводной зарядник, адаптивный круиз-контроль, функция удержания в полосе, система считывания дорожных знаков, самопарковщик, а также кабель для ­медленной зарядки.

После 10‑минутной поездки стекло стало белесым. Без дворника – не то.

За такие деньги сегодня можно купить только два похожих электромобиля – Evolute i‑Joy и Москвич 3е. Ora им чуть проигрывает во вместимости, у нее меньше дорожный просвет. Зато она экономичнее, динамичнее и лучше управляется. А главное – у нее более яркий и запоминающийся облик. Для некоторых покупателей это серьезный козырь.

На серпантине Ora не теряется – охотно поддерживает все начинания активного водителя.

Дизайн, автономность Объем багажника, нет заднего стеклоочистителя

Ora 03

Длина / ширина / высота / база 4235 (4254)* / 1825 (1848)* / 1603 / 2650 мм

4235 (4254)* / 1825 (1848)* / 1603 / 2650 мм Снаряженная масса 1655 кг

1655 кг Объем багажника 228–858 л

228–858 л Двигатель электрический, синхронный 126 кВт / 171 л. с.; 250 Н·м

электрический, синхронный 126 кВт / 171 л. с.; 250 Н·м Время разгона 0–100 км/ч 8,6 (8,3)* с

8,6 (8,3)* с Максимальная скорость 150 км/ч

150 км/ч Емкость аккумуляторной батареи 63,1 кВт·ч

63,1 кВт·ч Запас хода 500 км

500 км Трансмиссия передний привод

* В скобках – данные для версии GT.