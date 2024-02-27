Как избавиться от сквозняка в авто: зимний лайфхак
Datsun mi-DO, 1.6 (87 л. с.), М5
- Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия
- Год выпуска – 2015
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2015 года
- Пробег на момент отчета – 120 000 км
При движении быстрее 90 км/ч в салон через дверные уплотнители стал проникать холодный воздух – настолько, что отопитель едва справлялся с инеем на максимальном режиме. Проблема возрастная: резинки деформировались и потеряли свою эластичность.
Комплект уплотнителей стоит от 5000 рублей – конечно, они такие же, как на Калине. Если резинки оказались упакованы в коробку, как у меня, перед установкой рекомендую их развернуть и оставить на сутки при комнатной температуре, чтобы уплотнители восстановили свою форму.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
- Подробный отчет о поломках Датсуна и способах решения проблем тут
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Отзывы о Datsun mi-DO (2)
Приличный клиренс, обзорность, быстрый прогрев зимой, маневренность. Комплектация Dreem - 1, есть почти всё, что нужно для современного автомобиля
Думал-думал... и ничего на ум не пришло))
За два с лишним года проблем пока не было. Хотя вру, менял сидушку по гарантии, подогрев перестал работать, поменяли быстро, ждал всего неделю. В общем машиной доволен.