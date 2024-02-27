Как избавиться от сквозняка в авто: зимний лайфхак

«За рулем» поделился важным нюансом при замене дверных уплотнителей

Datsun mi-DO, 1.6 (87 л. с.), М5

Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия

– АВТОВАЗ, Россия Год выпуска – 2015

– 2015 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2015 года

– с мая 2015 года Пробег на момент отчета – 120 000 км

При движении быстрее 90 км/ч в салон через дверные уплотнители стал проникать холодный воздух – настолько, что отопитель едва справлялся с инеем на максимальном режиме. Проблема возрастная: резинки деформировались и потеряли свою эластичность.

Комплект уплотнителей стоит от 5000 рублей – конечно, они такие же, как на Калине. Если резинки оказались упакованы в коробку, как у меня, перед установкой рекомендую их развернуть и оставить на сутки при комнатной температуре, чтобы уплотнители восстановили свою форму.

С годами Datsun mi-DO начал пропускать в салон воздух с улицы через износившиеся уплотнители дверей

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Подробный отчет о поломках Датсуна и способах решения проблем тут