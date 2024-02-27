Как избавиться от сквозняка в авто: зимний лайфхак

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«За рулем» поделился важным нюансом при замене дверных уплотнителей

Datsun mi-DO, 1.6 (87 л. с.), М5

115 тыс. км с японским бюджетником: полный список неисправностей
  • Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия
  • Год выпуска – 2015
  • В эксплуатации «За рулем» – с мая 2015 года
  • Пробег на момент отчета – 120 000 км

При движении быстрее 90 км/ч в салон через дверные уплотнители стал проникать холодный воздух – настолько, что отопитель едва справлялся с инеем на максимальном режиме. Проблема возрастная: резинки деформировались и потеряли свою эластичность.

Комплект уплотнителей стоит от 5000 рублей – конечно, они такие же, как на Калине. Если резинки оказались упакованы в коробку, как у меня, перед установкой рекомендую их развернуть и оставить на сутки при комнатной температуре, чтобы уплотнители восстановили свою форму.

С годами Datsun mi-DO начал пропускать в салон воздух с улицы через износившиеся уплотнители дверей
С годами Datsun mi-DO начал пропускать в салон воздух с улицы через износившиеся уплотнители дверей

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

  • Подробный отчет о поломках Датсуна и способах решения проблем тут
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За РулемКонин Дмитрий
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 6
27.02.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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Отзывы о Datsun mi-DO (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Datsun mi-DO  2015
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Приличный клиренс, обзорность, быстрый прогрев зимой, маневренность. Комплектация Dreem - 1, есть почти всё, что нужно для современного автомобиля

Недостатки:

Думал-думал... и ничего на ум не пришло))

Комментарий:

За два с лишним года проблем пока не было. Хотя вру, менял сидушку по гарантии, подогрев перестал работать, поменяли быстро, ждал всего неделю. В общем машиной доволен.

-4