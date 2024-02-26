Мы уже подарили больше 50 автомобилей – следующий ваш!

«За рулем» рассказал, какие машины выиграли читатели

20 лет тому назад

Традиция эта родилась в 2005 году, когда лучшие автомобили российского рынка впервые определили наши читатели, заполнив и прислав по почте около 40 тысяч анкет.

Кому из читателей дарить машину, всегда определяет компьютер с помощью генератора случайных чисел.

2006 год, сентябрь, «Крокус-Экспо». Главный редактор «За рулем» Петр Меньших вручил ключи от Hyundai Getz Сергею Лебедеву (Коряжма, Архангельская область). Хотя выиграла не его анкета, а анкета супруги. Сама Наталья приехать не смогла – осталась дома с трехмесячным Александром.

С того момента мы подарили уже 54 автомобиля: 26 иномарок и 28 отечественных – марки Лада. Выбор моделей в отдельные годы был привязан к событиям. Например, в 2006 году призами стали три автомобиля, самими читателями признанные лучшими в малом классе, компакт-классе и среднем классе: Hyundai Getz, Ford Focus и Audi A4.

Девять из 54 автомобилей выиграли наши прекрасные читательницы. На фото – лауреат розыгрыша 2019 года Александра Амелина из Смоленска. И призовой автомобиль.

Какие автомобили

В год, когда в Санкт-Петербурге начали выпускать модели Solaris, мы подарили три Соляриса. Старт производства Лады Гранты в 2011 году отметили вручением пяти Грант – церемония тогда прошла в Тольятти при участии генерального директора АВТОВАЗа Игоря Комарова.

Гранты мы дарили чаще всего – 15 штук. Но если те, первые, были в обычных комплектациях, то позже читатели стали владельцами Грант в версиях Drive Active и Cross. А в 2019 году – из ограниченной тремя машинами серии ZR Edition, с памятными табличками в салоне, на порогах и крышке багажника.

Еще интереснее мы оформили две Лады Веста по случаю 90-летия журнала: с вышивкой «За рулем» на спинках сидений.

ZR Edition – неформальное наименование «лимитированной серии». Но мы полагаем, что получить машину, подобающим образом украшенную, приятнее, даже если все остальное обычное серийное.

В числе подаренных иномарок: пять Renault Logan, четыре Kia Rio, по три Hyundai i20 и Chevrolet Cruze.

Гранты и Весты мы эпизодически сдабривали Нивами – Legend и Travel. В подавляющем большинстве случаев хозяева оставляли призовые автомобили у себя и для себя. И, возможно, пользуются ими до сих пор.

2009 год, январь, у здания редакции журнала «За рулем» в Селиверстовом переулке. Только что три Hyundai получили Сергей Тараканов (Заволжье, Нижегородская область), Николай Поступкин (Галич, Костромская область) и Юрий Горбунов, выручавший друга – машину выиграл уфимец Рустем Бикбаев, но приболел накануне поездки в Москву.

Откуда победители

География распределения призов обширна: от Смоленска до Камчатки, от Калмыкии до Лабытнанги. Машины получали жители Хакасии и Краснодара, Читы и Донецка.

По неизвестным причинам компьютер пока упорно обделяет петербуржцев.

Иногда автомобиль выигрывал человек, впервые заполнивший анкету, иногда – отправлявший ее десять раз подряд.

Один из самых памятных для нас эпизодов: получать Весту прибыла вся семья Веденевых из Павловска Ленинградской области. Угадайте, кто из них заполнил анкету? Разумеется, Ирина. Мужчинам недосуг этим заниматься.

Площадки, на которых мы проводили церемонии, эпизодически менялись. Первые годы ключи от автомобилей переходили из рук в руки в столичном выставочном комплексе «Крокус-Экспо». Hyundai i20 дарили у порога редакции – после небольшого чаепития. А Солярисы – в рамках читательской экскурсии по Дмитровскому автополигону. Когда одним из партнеров Гран-при «За рулем» стала дилерская сеть «Техинком», церемония прописалась в одном из ее московских автосалонов.

Не станет исключением и нынешний Гран-при «За рулем» 2024 – своих владельцев ждут Vesta SW Cross, Niva Travel и Granta. Да, шансы невелики – в последние годы к нам приходит по 80-100 тысяч читательских анкет. Но шансы равны и есть у каждого! А мы постараемся продлить эту традицию на многие годы.

Как выиграть Ладу от «За рулем» в 2024-м, читайте тут