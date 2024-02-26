Мы уже подарили больше 50 автомобилей – следующий ваш!
20 лет тому назад
Традиция эта родилась в 2005 году, когда лучшие автомобили российского рынка впервые определили наши читатели, заполнив и прислав по почте около 40 тысяч анкет.
Кому из читателей дарить машину, всегда определяет компьютер с помощью генератора случайных чисел.
С того момента мы подарили уже 54 автомобиля: 26 иномарок и 28 отечественных – марки Лада. Выбор моделей в отдельные годы был привязан к событиям. Например, в 2006 году призами стали три автомобиля, самими читателями признанные лучшими в малом классе, компакт-классе и среднем классе: Hyundai Getz, Ford Focus и Audi A4.
Какие автомобили
В год, когда в Санкт-Петербурге начали выпускать модели Solaris, мы подарили три Соляриса. Старт производства Лады Гранты в 2011 году отметили вручением пяти Грант – церемония тогда прошла в Тольятти при участии генерального директора АВТОВАЗа Игоря Комарова.
Гранты мы дарили чаще всего – 15 штук. Но если те, первые, были в обычных комплектациях, то позже читатели стали владельцами Грант в версиях Drive Active и Cross. А в 2019 году – из ограниченной тремя машинами серии ZR Edition, с памятными табличками в салоне, на порогах и крышке багажника.
Еще интереснее мы оформили две Лады Веста по случаю 90-летия журнала: с вышивкой «За рулем» на спинках сидений.
В числе подаренных иномарок: пять Renault Logan, четыре Kia Rio, по три Hyundai i20 и Chevrolet Cruze.
Гранты и Весты мы эпизодически сдабривали Нивами – Legend и Travel. В подавляющем большинстве случаев хозяева оставляли призовые автомобили у себя и для себя. И, возможно, пользуются ими до сих пор.
Откуда победители
География распределения призов обширна: от Смоленска до Камчатки, от Калмыкии до Лабытнанги. Машины получали жители Хакасии и Краснодара, Читы и Донецка.
По неизвестным причинам компьютер пока упорно обделяет петербуржцев.
Иногда автомобиль выигрывал человек, впервые заполнивший анкету, иногда – отправлявший ее десять раз подряд.
Площадки, на которых мы проводили церемонии, эпизодически менялись. Первые годы ключи от автомобилей переходили из рук в руки в столичном выставочном комплексе «Крокус-Экспо». Hyundai i20 дарили у порога редакции – после небольшого чаепития. А Солярисы – в рамках читательской экскурсии по Дмитровскому автополигону. Когда одним из партнеров Гран-при «За рулем» стала дилерская сеть «Техинком», церемония прописалась в одном из ее московских автосалонов.
Не станет исключением и нынешний Гран-при «За рулем» 2024 – своих владельцев ждут Vesta SW Cross, Niva Travel и Granta. Да, шансы невелики – в последние годы к нам приходит по 80-100 тысяч читательских анкет. Но шансы равны и есть у каждого! А мы постараемся продлить эту традицию на многие годы.
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