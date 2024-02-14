Как выиграть Ладу от «За рулем» в 2024-м?

Каждый год мы разыгрываем среди читателей три автомобиля. Ближайший розыгрыш состоится в марте — вы еще успеете принять участие!

Что такое Гран-при «За рулем»?

Гран-при «За рулем» — ежегодная автомобильная премия. В чем суть? Мы выбрали в номинанты только новые автомобили, поступившие в продажу с 1 января по 1 ноября 2023 года. Набралось 58 полностью новых моделей, представленных в России. Теперь вы, наши читатели, помогаете нам выбрать лучших из лучших по ряду критериев.

Как принять участие в розыгрыше автомобилей?

Для этого нужно всего лишь проголосовать в Гран-при «За рулем». Среди тех, кто это сделает, мы разыграем три новенькие Лады.

Не верите, что автомобиль может достаться вам?

Понимаем – поверить в такую удачу сложно. Но у нас все по-честному! Каждый год мы вручаем ключи от новеньких автомобилей победителям розыгрыша.

К примеру в 2020 году мы разыгрывали три Лады Весты. И одна из них досталась Ирине Веденёвой из Ленинградской области.

В 2020-м году получать призовую Весту большая семья Веденёвых приехала в полном составе, включая четырехмесячного Владимира.

Вот так семейство узнало о своей победе:

— Как только раздался телефонный звонок от главного редактора Максима Кадакова, мы сразу все поняли. Не совсем справедливо, что Весту выиграла жена, поскольку постоянный читатель «За рулем» в семье скорее муж. Но сработала именно эта анкета.

Годом позже 9 февраля АВТОВАЗ объявил о начале продаж обновленной Нивы, которая теперь носит имя Lada Niva Travel. И мы сразу же разыграли три таких внедорожника в Гран-при «За рулем».

Вот видео вручения ключей от автомобилей:

Победители розыгрыша приезжают за своим призом из разных уголков страны. В тот раз повезло жителям Екатеринбурга, Калмыкии и Иркутска.

Через несколько дней после вручения призов Дмитрий из Иркутска написал в комментариях к ролику на нашем Youtube-канале:

— Спасибо всем за поздравления и добрые слова. Доехал вчера вечером (3 мая). Выехал из Москвы во вторник 28 апреля. Итого – семь дней. Быстрее, конечно можно, но нужен напарник. Общий пробег получился 5400 км. На 3500 км сделал плановое ТО в Новосибирске. Поменял масло в двигателе и трансмиссии. Никаких приключений не случилось. Больше всего волновало отношение ГИБДД, т.к машина без номеров. Но волновался зря. Останавливали три раза, но исключительно из интереса – посмотреть новую Ниву. Так что всё получилось удачно. Буду эксплуатировать.

Ну что – убедили?

Теперь ваша очередь получить автомобиль!