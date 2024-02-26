«Не берите в руки протокол» – хитрость опытных водителей при встрече с ДПС

Юрист Смирнов объяснил, имеет ли смысл не брать протокол ГИБДД

В интернете можно найти советы на любой случай. Но всем ли советам можно доверять?

Итак, очередной совет из Сети: если вы не согласны с содержанием протокола о вашем нарушении ПДД и намереваетесь его обжаловать, то лучше не принимать на руки копию документа. Считается, что в этом случае инспектор будет обязан переслать его вам по месту прописки. Это, якобы, позволит вам выиграть несколько дней, плюс еще 10 дней в вашем распоряжении будет на обжалование протокола.

Многие водители рассчитывают на то, что дополнительные дни, пока протокол доставляется почтой, дадут возможность лучше подготовиться и найти хорошего адвоката. Тогда уже можно будет смело идти в суд доказывать свою невиновность.

Еще одно преимущество дополнительных дней — возможность при необходимости подготовить крупную сумму для погашения штрафа. Можно будет поискать, у кого одолжить деньги или заработать.

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

— Да, копия протокола будет направлена по почте, вот только к моменту получения дело уже может быть рассмотрено. Ведь, по закону, отказ от подписания протокола или от получения копии протокола не является препятствием для рассмотрения дела об административном правонарушении (часть 5 статьи 28.2 КоАП РФ).

Так что лучше протокол получить. Более того, в самом протоколе водитель может дать свои объяснения и замечания. Что касается обжалования, то сам по себе протокол не обжалуется, ведь этот документ лишь фиксирует обстоятельства нарушения. Что касается времени для поиска адвоката, это можно сделать иначе. Можно заявить ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с необходимостью заключить соглашение с адвокатом или юристом. Так же и со штрафом: можно просить суд сделать отсрочку оплаты штрафа (до одного месяца) или рассрочку (до трех месяцев).

Вывод

Совет «не брать в руки протокол» оказался бесполезным. А это еще раз доказывает, что не стоит верить всему, о чем пишут в интернете.