Сколько теперь стоит привезти автомобиль из-за границы – посчитали все расходы

«За рулем» выяснил, как будет работать механизм параимпорта после повышения утильсбора

Параллельный импорт автомобилей в России был введен в мае 2022 года – согласно постановлению правительства № 855. Изначально этот механизм предназначался для ввоза автомобилей тех брендов, которые покинули российский рынок.

Правила были скорректированы в октябре 2023 года, усложняя процесс ввоза автомобилей тех марок, которые официально присутствуют в России. В начале февраля 2024 года постановление правительства продлили до 31 декабря 2027 года.

В 2023 году по параллельному импорту в Россию ввезли около 60 тысяч автомобилей.

Не всё параллельно!

Не стоит путать параллельный импорт автомобилей и нашумевший ввоз автомобилей через страны ЕАЭС (например, долгое время работала «киргизская» схема с заниженной таможенной стоимостью ввозимых автомобилей). Ввезти автомобиль без согласия правообладателя на основе заключения об оценке единичного транспортного средства (ЗОЕТС) можно, но встает вопрос о таможенных пошлинах и утилизационном сборе.

Для примера можно взять дизельный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2022 года, с пробегом 50 тысяч км. На немецком аукционе его можно купить, в пересчете, за 4 млн рублей. Сколько он будет стоить с учетом оплаты всех сборов по параллельному импорту? После растаможки такая машина будет стоить 7 млн рублей. К тому нужно добавить стоимость доставки и услуги компании, которая вам этот автомобиль привезет. А это еще примерно миллион рублей. В итоге «крузак» встанет в 8 млн. Удвоение цены.

А подешевле?

Можно ли подешевле? Можно. Для того, чтобы не платить двойной ценник, возникла «киргизская» схема, а сейчас заканчивается последняя – «белорусская». Дело в том, что в Беларуси указом президента № 140 была введена льгота на растаможку автомобилей, ввозимых определенными категориями граждан для личного использования. Это инвалиды I и II групп, многодетные родители, а также родители детей-инвалидов. Категории достаточно многочисленные, а льготы – существенные.

Давайте посмотрим, сколько надо будет заплатить, чтобы ввезти наш «крузак» на территорию Беларуси и растаможить там на инвалида. Ведь инвалид потом может продать вам этот автомобиль в рамках таможенного союза – имеет право!

Сколько нужно доплатить?

Таможенная пошлина: 10 332 евро

Утилизационный сбор: 544,5 белорусских рублей

Таможенный сбор: 120 белорусских рублей

Суммарно это около 1 млн российских рублей. Добавим сюда 1 млн на логистику и услуги организации-посредника и получим конечную цену автомобиля – 6 млн рублей. Разница в 2 млн рублей по сравнению с растаможкой по параллельному импорту!

Прикроют?

«Белорусская» схема доживает последние дни. Соответствующие документы уже готовы к подписанию. И это, конечно, печальная новость для российских автомобилистов, которые хотят приобрести автомобиль за границей. Потому что автомобиль, приобретенный по вполне доступной цене, после растаможки и уплаты всех сборов становится автоматически в два раза дороже без каких-либо вариантов.

Попытка сэкономить приводит в итоге покупателей к приобретению на иностранных аукционах битых автомобилей, «утопленников», которые существенно дешевле и их можно восстановить без серьезных затрат. Будут ли такие машины надежными и безопасными? Думаю, ответ вы знаете.

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