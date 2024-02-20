С 1 апреля вступит в силу новый порядок оформления машин из ЕАЭС – к чему готовиться?

Кадаков рассказал, что будет с ценами на авторынке после 1 апреля

С 1 апреля 2024 года вступит в силу Постановление Правительства РФ № 152 от 13 февраля, в рамках которого вводится новый порядок расчета платежей за автомобили, ввозимые из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Документ призван ограничить действия тех, кто ввозит в Россию импортные автомобили по заниженной таможенной стоимости, из-за чего бюджет недополучает налоги и пошлины.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Если коротко, то суть проста: все, что было сэкономлено при растаможке автомобилей в Киргизии, Казахстане или Белоруссии, придется доплатить. А именно: таможенную пошлину, НДС и акциз. С 1 апреля будет не до смеха.

Таможня станет отслеживать сделанные в странах ЕАЭС платежи – и все недоимки плюсовать к утилизационному сбору. Если, допустим, в Киргизии за автомобиль было уплачено 2000 евро таможенной пошлины, а по российской тарифной сетке за этот автомобиль необходимо заплатить 12 000 евро, значит недостающие 10 000 евро приплюсуют к сумме утилизационного сбора. А заодно приплюсуют недоимки по НДС и по акцизу. И только после уплаты в полном объеме начисленного суммарного платежа, вы сможете легализовать машину в России.

Постановление имеет обратную силу?

Рассуждая о том, будет ли таможня разбираться в том, что происходило до введения новых норм, и требовать от нынешних владельцев автомобилей доплатить все, что было недоплачено, Кадаков выразил надежду, что этого не произойдет.

Что будет с ценами на автомобили?

По мнению Кадакова, все ввозимые по схеме параллельного импорта машины подорожают, причем — значительно.

«Берем тот же Джили Монджаро. У официальных дилеров он стоит чуть дешевле 5 млн рублей. У параллельщиков его можно было купить за 4 млн, а в последнее время – даже за 3,5 миллиона. Теперь у параллельщиков он будет стоить лишь на 300-400 тысяч дешевле, чем у официалов. Без заводской гарантии, без русификации мультимедийной системы, которая тоже денег стоит», — подчеркнул главный редактор «За рулем».

Кадаков убежден, что параллельный импорт «будет усыхать», а покупатели будут обращаться к официальным дилерам. Последние, в свою очередь, не преминут воспользоваться положением «единовластного хозяина» и поднимут цены, резюмировал Максим Кадаков.