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«За рулем» в марте: цены на авторынке 2024; тест самых дешевых кроссоверов; мифы и правда про АКБ

Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» №3/2024 – это:

95 лет «За рулем»: Как все начиналось?

ЗР МОМЕНТ

  • Параллельный импорт: что почем
  • BMW G61 и другие новинки
  • ДТП с грузовиками: что делать?

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Первый тест: Jaecoo J8 с активными амортизаторами
  • Changan Hunter Plus – самый мощный пикап из официальных
  • Семиместный гибрид Tank 500 Urban
  • Новая «семерка» BMW – неужели безупречна?
  • Citroen C5 X – теперь из Китая
  • Обновленный Exeed VX: теперь автомат!

ЗР АКТИВ

  • Авторынок и цены не по карману
  • Локализация машин такси: зачем?
  • Отмена «двойного НДС» – благо?
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

ЗР ТЕСТ

  • Бюджетные кроссоверы Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro – и почем нынче бюджет?
  • Правый руль: гибридный Nissan Note Nismo S

ЗР ЭКСПЕРТ

Сколько протянет автомобиль (и как отдалить его старость): разбираем по пунктам
  • Алкотестеры для самоконтроля: какой купить?
  • Есть ли смысл в ГБО
  • Выбираем б/у: Hyundai Elantra; ГАЗ-69; Tesla Model 3; Renault Koleos
  • Мифы про АКБ: разоблачаем все!
  • Карданные шарниры-удлинители гаечных ключей
  • 12-вольтовые пробники

ЗР РЕСУРС

  • Вторые руки. Skoda Rapid первого поколения
  • Японские кей-кары за миллион
  • Парк ЗР: Citroen C4 Sedan; Haval Dargo X в зимних условиях

А также:

  • Победа ГАЗ-М20 на фоне зарубежных одноклассников
  • Porsche 924 – первый переднемоторный
  • Двигатель Москвич-412 – один из самых удачных в советском автопроме
  • Карета скорой помощи и автодом на базе ГАЗели NN

Новые правила растаможки: что изменится на авторынке РФ после 1 апреля

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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За Рулем«За рулем»
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 7
01.03.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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