«За рулем» в марте: цены на авторынке 2024; тест самых дешевых кроссоверов; мифы и правда про АКБ
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» №3/2024 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Параллельный импорт: что почем
- BMW G61 и другие новинки
- ДТП с грузовиками: что делать?
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Первый тест: Jaecoo J8 с активными амортизаторами
- Changan Hunter Plus – самый мощный пикап из официальных
- Семиместный гибрид Tank 500 Urban
- Новая «семерка» BMW – неужели безупречна?
- Citroen C5 X – теперь из Китая
- Обновленный Exeed VX: теперь автомат!
ЗР АКТИВ
- Авторынок и цены не по карману
- Локализация машин такси: зачем?
- Отмена «двойного НДС» – благо?
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ЗР ТЕСТ
- Бюджетные кроссоверы Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro – и почем нынче бюджет?
- Правый руль: гибридный Nissan Note Nismo S
ЗР ЭКСПЕРТ
- Алкотестеры для самоконтроля: какой купить?
- Есть ли смысл в ГБО
- Выбираем б/у: Hyundai Elantra; ГАЗ-69; Tesla Model 3; Renault Koleos
- Мифы про АКБ: разоблачаем все!
- Карданные шарниры-удлинители гаечных ключей
- 12-вольтовые пробники
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки. Skoda Rapid первого поколения
- Японские кей-кары за миллион
- Парк ЗР: Citroen C4 Sedan; Haval Dargo X в зимних условиях
А также:
- Победа ГАЗ-М20 на фоне зарубежных одноклассников
- Porsche 924 – первый переднемоторный
- Двигатель Москвич-412 – один из самых удачных в советском автопроме
- Карета скорой помощи и автодом на базе ГАЗели NN
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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01.03.2024
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